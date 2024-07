”Louis Munteanu își dorește să vină la CFR”. Balaj a dat din casă despre rolul lui Dan Petrescu în realizarea transferului

Atacantul aflat în proprietatea celor de la Fiorentina este curtat intens și de Farul, Rapid și FCSB, însă patronul .

Balaj confirmă că CFR Cluj e aproape de transferul lui Louis Munteanu

Întrebat la care mai este stadiul negocierilor cu Louis Munteanu, Cristi Balaj s-a arătat încrezător că jucătorul va veni la CFR Cluj și crede că Dan Petrescu este un argument solid pentru realizarea transferului.

”Mie îmi place să vorbesc de transferuri după ce s-au materializat. Dar, din cauza faptului că a apărut în mass-media informații și de la finanțator, care nu întâmplător a avut acele afirmații, știu pe ceea ce se bazează, șanse există.

S-au lansat discuții, s-au lansat sume, există posibilitate și disponibilitate. El vrea să vină la CFR. E un mediu propice, Dan Petrescu demonstrează că introduce jucători tineri. Își dorește să vină la CFR, nu că și-a dat acordul de principiu.

A apărut această poveste a regulii Under 21, iar noi am muncit ca și pe viitor să avem soluții pentru echipă. Din acest punct de vedere stăm bine, atât timp cât începem și jucăm pe tot parcursul partidei cu cel puțin doi jucători Under 21”, a declarat Balaj.

Ce posturi trebuie să mai acopere CFR Cluj

Fostul mare arbitru, care urmează să fie anunțat oficial că revine în funcția de președinte la CFR Cluj, a mărturisit că pe lângă Louis Munteanu se mai încearcă aducerea a doi jucători, unul în defensivă și altul la mijlocul terenului.

”Există posibilitatea să mai vină cineva. Ne uităm în zona de mijloc, acolo am vrea să întărim pentru că nu știm situația lui Muhar. Defensiv, zona centrală, încă suntem nemulțumiți de felul în care arătăm.

Și este important ce se va întâmpla cu Louis Munteanu, pentru că avem și acolo soluții în situația în care nu va veni”, a mai spus Cristi Balaj despre țintele de transfer ale celor de la CFR Cluj, la FANATIK SUPERLIGA.

Louis Munteanu, aproape de un transfer la CFR Cluj