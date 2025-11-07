Louis Munteanu l-a sunat direct pe Gigi Becali să-i mărească salariul dacă vine la FCSB! Giovanni știe condiția ca patronul să accepte. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Varianta Louis Munteanu la FCSB s-a vehiculat din ce în ce mai tare în spațiul public în ultima vreme. Horia Ivanovici a dezvăluit că atacantul de la CFR Cluj l-a sunat personal pe Gigi Becali și a cerut un salariu de 60.000 de euro. În ce condiții acceptă patronul FCSB mutarea anului în SuperLiga.

Louis Munteanu l-a sunat pe Gigi Becali și a cerut să-i mărească salariul

Gigi Becali a făcut . Patronul FCSB a fost dispus să pună pe masă suma „pachet” de 4,5 milioane de euro pentru cei doi jucători, bani pe care Giovanni Becali îi consideră potriviți.

Louis Munteanu, golgheterul SuperLigii din sezonul precedent, un salariu de 60.000 de euro lunar. „(n.r. 4,5 milioane de euro Louis Munteanu și Emerllahu) E o sumă normală, o sumă echilibrată. Eu nu l-am văzut în viața mea pe Louis Munteanu, n-am dat mâna cu el, dar după cum se comportă pe teren și în viața lui privată nu pot să-mi imaginez cum l-a sunat pe Gigi Becali.

Poate l-a sunat cineva care îl reprezintă pe Louis Munteanu sau prieten, dar ca să-l cheme el e imposibil. Îți garantez. Dacă el cerea 60.000 salariu, nu mai era Louis Munteanu pe care-l cunosc eu sau care mi se pare. În altă ordine de idei, Gigi probabil îi închidea telefonul. (n.r. asta s-a întâmplat)”, a declarat Giovanni Becali.

Giovanni Becali a dezvăluit strategia lui Louis Munteanu

Giovanni Becali a dezvăluit strategia pe care consideră că Louis Munteanu a pus-o la cale. Impresarul FIFA este ferm convins că atacantul în vârstă de 23 de ani nu a vrut să meargă la FCSB și astfel a cerut salariul de 60.000 de euro. Totuși, Louis Munteanu ar fi acceptat să meargă la FCSB, dacă Gigi Becali i-ar fi oferit acești bani.

„A cerut 60.000 de euro că a zis că nu vrea să meargă. Ca să nu meargă la FCSB, a cerut 60.000 de euro salariu. Dar dacă totuși îi dădea, mergea. (n.r. Emerllahu) Îi găsea un loc la FCSB unde să joace, dacă e plăcerea lui Gigi?

A văzut el ceva, i-o fi zis Meme, Emerllahu e un jucător bun. Că a ratat un gol cu Rapid, că a dat gol cu un picior cu care nu trebuia să dea, e dinamica fazei. Dar din câte am auzit, Emerllahu e un jucător bun”, a mai spus Giovanni Becali.

Cum ar reacționa vestiarul, dacă Louis Munteanu ar veni pe un salariu colosal la FCSB

Louis Munteanu ar fi devenit cel mai bine plătit jucător de la FCSB de departe, dacă Gigi Becali i-ar fi oferit un salariu de 60.000 de euro lunar. Giovanni Becali este de părere că vestiarul FCSB nu ar fi fost afectat de o astfel de decizie a patronului.

„Nu știu dacă se spărgea vestiarul FCSB dacă Louis Munteanu venea pe 60.000 de euro. Gigi Becali nu are jucători care să spargă vestiarul. Nu cred că se crea tensiune. Deja e creată acolo o diferență între unii și alții.

Tu să nu crezi că la FCSB e ca la Apaca, toți cu 2300 de lei pe lună. Sunt după cum merită și după valoarea pe care o au. Totodată, după impresia pe care i-o dă Meme, antrenorii. Are și Gigi Becali informațiile lui, nu le dă banii așa, are destule informații”.

În ce condiții se face transferul lui Louis Munteanu la FCSB

FCSB „tremură” pentru calificarea în primăvara europeană din Europa League. Campioana României a pierdut cu Basel, scor 1-3, iar șansele pentru a merge mai departe s-au diminuat. Giovanni Becali este ferm convins că Gigi Becali i-ar fi oferit un salariu de 60.000 de euro lunar lui Louis Munteanu, dacă FCSB era pe primele locuri în a doua competiție europeană.

„Dacă FCSB avea 9 puncte după 4 etape în Europa League, îi dădea 60.000 lui Louis Munteanu. Să nu zic 10 sau 12 puncte. Dacă avea 12 puncte, îi dădea și 70.000 de euro. Dacă avea 9 puncte, 10 puncte sau 12 puncte, FCSB scotea banii pe Emerllahu și pe Louis Munteanu. Atât lua pentru calificarea în primele 8. Era ‘mizilic’ suma de 4,5 milioane de euro.

Cu un milion de euro la fiecare meci, încă 2-3 meciuri și cu calificarea în total 5-6 milioane de euro. Îl aveau și pe Bîrligea, și pe Louis Munteanu. Putea să joace cu amândoi titulari, cum să nu. Bîrligea mai vârf sau îi rotește. Unul în Europa, unul în campionat. Se fac 5 schimbări totuși, nu?”, au fost concluziile lui Ioan Becali, la Giovanni Show.

30.000 de euro este cel mai mare salariu de la FCSB, al lui Florin Tănase

21.000 de euro lunar câștigă Louis Munteanu la CFR Cluj, conform spuselor lui Gigi Becali