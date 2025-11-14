Louis Munteanu la FCSB? Ce răspuns direct a dat Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj: „A mai fost și cazul lui Bîrligea”

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a fost foarte aproape să semneze cu FCSB, însă mutarea a picat după ce atacantul s-a răzgândit peste noapte și a cerut un salariu prea mare. Daniel Pancu și-a spus părerea vizavi de acest subiect.

Daniel Pancu, sincer vizavi de situația lui Louis Munteanu

Daniel Pancu a mărturisit că Louis Munteanu este afectat de faptul că se scrie zilnic despre un potențial transfer. Antrenorul de la CFR Cluj susține că atacantul este un jucător rar, iar acesta speră ca Munteanu să ia cea mai bună decizie când va fi să plece de la club.

ADVERTISEMENT

„Și azi am citit vreo două știri. Din iunie până azi, în fiecare zi au fost știri cu el că pleacă. La FCSB, nu știu unde… Și din fier daca ai fi și tot ți-ar fi greu. Plus perioadele astea cu accidentări, cu pauze.

Nu, are nevoie de continuitate și în primul rând de liniște mentală, pentru că e un jucător rar. Am avut mulți colegi buni, el e un jucător rar. Dar, dacă va pleca, lucru care e foarte posibil, sper să-și găsească liniștea și un club la care să marcheze multe goluri, ceea ce e calitatea lui de bază”, a declarat Daniel Pancu, conform .

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu la FCSB? Ce răspuns a dat Daniel Pancu

Daniel Pancu a transmis că doar clubul se poate împotrivi transferului lui Louis Munteanu la FCSB. Antrenorul „feroviarilor” a amintit și de cazul lui Daniel Bîrligea, care a ajuns la echipa campioană fix de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Asta e problema clubului, eu nu am ce să fac. Va veni ca adversar, au mai fost cazuri, cum a fost cel al lui Bîrligea, care a plecat la FCSB și joacă foarte bine. Sunt problemele clubului, nu mă privesc pe mine.

Eu, pentru că am colaborat cu el la echipa națională și am avut o relație foarte bună, asta îmi doresc pentru el și pentru toți ceilalți jucători de la tineret”, a mai spus Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu vrea să mai audă de transferul lui Louis Munteanu

G , însă acesta a picat după ce atacantul a cerut 60.000 de euro pe lună. .

„Îi dădeam 30.000 de euro salariu, numai că făceam niște facilități ca să ia 45.000 de euro din premiere. Am fost la biserică și am zis. ‘Doamne, tu să hotărăști dacă e ceva’. Era 99%, tot, tot, tot. Când am ieșit de la biserică am întrebat dacă jucătorii sunt la București.

L-am întrebat pe Meme, trebuia să fie la vizita medicală că nu-i luam așa aiurea. Trebuia să dau toți banii într-o zi, pe loc. Am zis că banii îi dau cu o zi înainte. Nu-i problemă, dar treaba e că atunci când am ieșit a fost un semn, ca să vezi Dumnezeu. L-am sunat pe Louis și i-am zis de bonusuri, cutare.

L-am sunat și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’”, a declarat Gigi Becali.