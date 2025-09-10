Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv

Gigi Becali l-a curtat intens în această vară pe Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, , a rămas în cele din urmă în Gruia. Patronul FCSB a dezvăluit în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cât de aproape a fost să-l aducă pe Louis Munteanu.

Louis Munteanu este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români. Gigi Becali a încercat în mai multe rânduri de la Fiorentina. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că atacantul de 22 de ani a fost extrem de aproape să facă pasul în lotul campioanei.

Gigi Becali a negociat direct cu Neluțu Varga și a ajuns la un acord, însă singurul impediment în cazul transferului lui Louis Munteanu la FCSB a fost că internaționalul român nu mai putea fi trecut de FCSB pe lista UEFA.

„(n.r. la câți centimetri ați fost de transferul lui Louis Munteanu) Am fost la un milimetru. Să-ți spun o chestie. A rămas ca să fie între noi (n.r. Becali și Varga). Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA pe Louis, era la noi, era la mine. Mai este încă o chestiune. Nu puteam în ultima zi să fac și control medical și toate cele. Nu poți să faci în ultima zi. Nu mă întreba de preț, pentru că nu am să-ți spun.

Așa a rămas între noi, între mine și ‘Tati’ (n.r. Neluțu Varga), să nu vorbim, să rămână între noi. Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA… Nu contează prețul, nu spun cât dădeam, că așa a rămas, să nu vorbim, dar dacă puteam să-l pun pe lista UEFA era deja luat. Nu era nici centimetru, era milimetru.

„Eram aproape, dar după mi-a spus Meme: ‘Nu poți să-l pui pe listă’”

Pentru ce să iei un jucător dacă nu poți… Eu îl luam pe Louis Munteanu ca să fac performanță europeană. Mă duc să câștig bani acolo, dar dacă nu pot să-l pun pe listă ce să fac cu el? Eram aproape, dar după mi-a spus Meme. ‘Nu poți să-l pui pe listă, dacă nu-l pun pe listă’… Nici nu știam asta. Pe tema asta nu vreau să vorbim, așa am convenit cu Neluțu, nu are rost.

Atât îți spun, nu puteam să-l pun pe listă, era lista făcută. Fără alte detalii. Eu vorbesc de toate, dar dacă eu convin cu tine ceva, să nu vorbim, nu vorbim. Nu putea fi pus pe listă, asta pot sa îți spun. Hai, să vedem, în iarnă.

În iarnă, dacă mă calific mai departe, să fiu între primele 8, după poate fi pus pe listă. Mai discutăm pe urmă de Louis Munteanu, acum nu mai are rost”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

