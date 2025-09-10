Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv

Gigi Becali a făcut o dezvăluire incredibilă despre Louis Munteanu la FCSB! Cât de aproape a fost atacantul CFR Cluj de un transfer la campioana României.
Răzvan Rădulescu
10.09.2025 | 12:26
Louis Munteanu la FCSB Gigi Becali a aruncat bomba Un milimetru Nu ma intreba de pret Exclusiv
Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Foto: colaj Fanatik

Gigi Becali l-a curtat intens în această vară pe Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, subiectul unui transfer și în străinătate, a rămas în cele din urmă în Gruia. Patronul FCSB a dezvăluit în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cât de aproape a fost să-l aducă pe Louis Munteanu.

Louis Munteanu, la un pas de FCSB! Ce anunț a făcut Gigi Becali: „Era luat deja”

Louis Munteanu este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români. Gigi Becali a încercat în mai multe rânduri să-l aducă la FCSB pe atacantul transferat de CFR Cluj de la Fiorentina. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că atacantul de 22 de ani a fost extrem de aproape să facă pasul în lotul campioanei.

Gigi Becali a negociat direct cu Neluțu Varga și a ajuns la un acord, însă singurul impediment în cazul transferului lui Louis Munteanu la FCSB a fost că internaționalul român nu mai putea fi trecut de FCSB pe lista UEFA.

„(n.r. la câți centimetri ați fost de transferul lui Louis Munteanu) Am fost la un milimetru. Să-ți spun o chestie. A rămas ca să fie între noi (n.r. Becali și Varga). Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA pe Louis, era la noi, era la mine. Mai este încă o chestiune. Nu puteam în ultima zi să fac și control medical și toate cele. Nu poți să faci în ultima zi. Nu mă întreba de preț, pentru că nu am să-ți spun. 

Așa a rămas între noi, între mine și ‘Tati’ (n.r. Neluțu Varga), să nu vorbim, să rămână între noi. Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA… Nu contează prețul, nu spun cât dădeam, că așa a rămas, să nu vorbim, dar dacă puteam să-l pun pe lista UEFA era deja luat. Nu era nici centimetru, era milimetru. 

„Eram aproape, dar după mi-a spus Meme: ‘Nu poți să-l pui pe listă’”

Pentru ce să iei un jucător dacă nu poți… Eu îl luam pe Louis Munteanu ca să fac performanță europeană. Mă duc să câștig bani acolo, dar dacă nu pot să-l pun pe listă ce să fac cu el? Eram aproape, dar după mi-a spus Meme. ‘Nu poți să-l pui pe listă, dacă nu-l pun pe listă’… Nici nu știam asta. Pe tema asta nu vreau să vorbim, așa am convenit cu Neluțu, nu are rost. 

Atât îți spun, nu puteam să-l pun pe listă, era lista făcută. Fără alte detalii. Eu vorbesc de toate, dar dacă eu convin cu tine ceva, să nu vorbim, nu vorbim. Nu putea fi pus pe listă, asta pot sa îți spun. Hai, să vedem, în iarnă.

În iarnă, dacă mă calific mai departe, să fiu între primele 8, după poate fi pus pe listă. Mai discutăm pe urmă de Louis Munteanu, acum nu mai are rost”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, dezvăluiri despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
