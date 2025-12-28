Louis Munteanu, la FCSB?! MM Stoica s-a întâlnit cu Olăroiu și a rostit numele unui alt atacant: „Asta mi-a spus”

ADVERTISEMENT

pare că a prins din nou viață după ce atacantul s-a afișat în tricoul trupei patronate de Gigi Becali.

Ce spune Mihai Stoica despre venirea lui Louis Munteanu la FCSB

Întrebat direct dacă se mai poate face transferul lui Louis Munteanu, Mihai Stoica a dat un verdict clar. Oficialul campioanei României spune că nu crede în transferul fotbalistului de la CFR Cluj, asta după ce negocierile din trecut au eșuat.

„Cred că nu există varianta asta. Nu există pentru că preţul e prohibitiv. Pentru că el deja a avut nişte discuţii cu Gigi şi a ajuns la nişte sume fantasmagorice la salariu. Poate că noi mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea.

Eu văd altfel fotbalul. Am spus din start, mi-ai cerut să fac o comparaţie între Bîrligea şi Louis Munteanu şi am zis că n-aş sta pe gânduri. Am zis că l-aş alege pe Bîrligea. Bîrligea nu renunţă niciodată”, a spus Mihai Stoica la Primasport.

De ce Mihai Stoica îl preferă pe Daniel Bîrligea

De altfel, din nou că îl preferă pe Daniel Bîrligea și a explicat de ce actualul atacant de la FCSB este mai potrivit stilului pe care îl are echipa.

„Are toate calităţile. Louis Munteanu este un jucător mult mai rafinat, cu execuţii mult mai bune din careu, dar asta contează prea puţin. Cel mai important astăzi, şi am primit şi o confirmare, am avut o întâlnire de dimineaţă (n.r. sâmbătă dimineață) cu Cosmin Olăroiu şi mi-a spus doar de asta, intensitate, intensitate, intensitate.

Cu Bîrligea poţi să faci pressing, Bîrligea poate să se bată în dueluri aeriene, poate să joace cu spatele la poartă, poate să joace cu faţa la poartă, poate să ceară mingea în adâncime. Poate să se apere”, a mai spus Mihai Stoica.

Louis Munteanu, pe lista mai multor echipe din străinătate. Ce preț i-a stabilit CFR Cluj

După ce în vară a fost la mare căutare, iar cei de la CFR Cluj au ținut de preț și au vrut peste 10 milioane de euro pentru a-l da, acum ardelenii se pare că și-au redus din pretenții și ar fi dispuși să-l lase pe jucătorul crescut la Academia Hagi să plece pe o sumă mai mică.

Aflat pe lista unor cluburi din Spania și Franța, conform zvonurilor apărute în presă, Louis Munteanu ar putea pleca de la CFR Cluj dacă echipa din Gruia primește minim 7 milioane de euro, acesta fiind prețul stabilit de conducerea grupării pentru perioada de mercato din iarnă.