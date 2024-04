. și mai are pe listă încă trei atacanți.

Louis Munteanu la FCSB?! „Va fi unul dintre idoli. Cum e Florinel Coman!”

Gheorghe Mustață, liderul galeriei de la FCSB, a anunțat că fanii îl vor primi cu brațele deschise pe Louis Munteanu. Atacantul a fost un rival de seamă sezonul trecut, dar și în acest sezon, atunci când a marcat goluri importante în fața “roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață speră ca Louis Munteanu să vină la FCSB și să marcheze cât mai mult. Liderul galeriei vrea ca atacantul să devină pentru liderul SuperLigii un jucător important, așa cum este Florinel Coman acum.

“Noi o să îl primim ca pe orice alt jucător care vine la FCSB. Asta înseamnă să fii fotbalist. Să joci bine, să dai goluri și să ajungi la o echipă mare.

ADVERTISEMENT

Ce dacă ne-a bătut? Acum dacă ne-a bătut, nu mai are voie la noi? Ba da. Vine la noi, o să fie bine primit și îl încurajăm să joace cât mai bine.

Dacă marchează goluri și este ce trebuie în teren, cum e Florinel Coman sau cum sunt ceilalți jucători de la noi, de ce să nu îi strigăm și lui numele și să îl încurajăm la fiecare meci”, a spus Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Ce transferuri vrea Gigi Becali pentru ca FCSB să ajungă în Champions League

După victoria de pe Arena Națională, pentru ca echipa să aibă șanse să meargă în UEFA Champions League.

“Vor venii jucători noi. Am vorbit cu Meme (n.r. Mihai Stoica) și am stabilit că dacă luăm campionatul, aducem cinci jucători. Eu niciodată nu spun Europa, dacă am șanse la Champions League.

ADVERTISEMENT

Când spunem fotbal trebuie să spunem economii. Contează banii în tot. Pe mine asta mă interesează, Liga Campionilor. Trebuie să iau un atacant în careu, unul în dreapta, un mijlocaș gen Bourceanu, un fundaș stânga, un fundaș dreapta și chiar unul central.

Nu schimb echipa. O dublez. Dacă am nevoie de două echipe să iau și campionatul să intru și în grupe, de ce nu. E o chestiune de business. Nu știu dacă vor fi jucători români sau străini.

Louis Munteanu ne interesează. Am luat legătura cu el. Cu Alibec am vorbit. A vorbit și Coman la națională. Mai sunt și din România doi jucători, nu vă mai spun acum”, a declarat Gigi Becali la .

Gigi Mustață, dezvăluiri din interiorul FCSB