Louis Munteanu, lăudat de colegii de la naționala de tineret a României: „E cel mai bun! De ce să nu visăm la finala Euro?”

Echipa națională de fotbal a României U21 se pregătește de Campionatul European din Slovacia, iar tinerii jucători încearcă să-și facă treaba cât mai bine pentru a putea fi prezenți. Cătălin Vulturar speră că „tricolorii” vor face o figură frumoasă, iar despre Louis Munteanu a declarat că este cel mai bun.

Cătălin Vulturar, laude la adresa lui Louis Munteanu: „E cel mai bun!”

În cadrul , Cătălin Vulturar a afirmat faptul că . Cât despre turneul final, mijlocașul Rapidului își dorește ca România să ajungă în finală, iar de acolo orice se poate întâmpla.

„Louis Munteanu îmi place foarte mult. Pentru mine e cel mai bun atacant, sau unul dintre cei mai buni atacanți pe care îi are România. Ne-a ajutat foarte mult pe parcursul calificării la Campionatul European, și nu doar prin golurile pe care le-a înscris ci și prin ceea ce făcea pe teren. E unul dintre cei care se remarcă mai des, el fiind și atacant.

Sper să fiu la Campionatul European. O singură dată ai șansă să te afli la EURO, pentru că e o dată la câțiva ani. Poate ai doar de două ori șansa să fi acolo într-o carieră de fotbalist. Trebuie să dai maximul, să scoți cât mai mult.

„E un handicap faptul că Daniel Pancu nu va fi pe bancă”

(n.r. – În primele 4 poate fi o clasare bună pentru România?) Mai sus! De ce să nu fie și o finală? De ce nu? Sper la finală, de ce nu? Grupul mă face să fiu în încrezător, calitatea jucătorilor, antrenorii… Tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, de când a început această campanie, mă face să sper!

Cred că toată lumea, toți jucătorii care au trecut prin circuitul echipei U21 au maturitatea necesară pentru a face față. Sunt jucători cu sute de meciuri în SuperLigă, la seniori. Cu siguranță că e un handicap că nu va fi Daniel Pancu pe bancă, dar în același timp te poate motiva mai mult să câștigi și să joci mai bine.

(n.r. – Dacă ajungeți în finală, te gândești și la titlu?) Nu țin minte când am pierdut ultima finală! Dacă ajungem în finală trebuie să câștigăm! Semifinale am mai pierdut, dar finale nu-mi aduc aminte. Am câștigat toate finalele de la juniori. Poate eu o să fiu talismanul norocos atunci”, a declarat Cătălin Vulturar.

