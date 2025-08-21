Louis Munteanu, lovit de ghinion în Hacken – CFR Cluj! Atacantul a marcat de două ori, dar VAR-ul i-a anulat golurile. Video

Partida Hacken – CFR Cluj contează pentru prima manșă play-off-ului Conference League, returul urmând să se joace peste o săptămână, pe 28 august, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Louis Munteanu, goluri anulate în Hacken – CFR Cluj

a început cum nu se poate mai prost pentru formația pregătită de Dan Petrescu, care a încasat gol la chiar prima fază. Era minutul 2 când Gustafson a fructificat pasa venită de la Layouni.

În ciuda șocului de a încasa rapid gol, CFR Cluj a reacționat imediat și Louis Munteanu a marcat în minutul 13. Atacantul feroviarilor a reluat în plasă de lângă bară, mingea ajunsă la el de la Sinyan, după un carambol în careul suedezilor.

Deși inițial ”centralul” elvețian Lukas Fahndrich a arătat centrul terenului considerând golul valabil, asistentul a ridicat fanionul pentru o poziție de ofsaid la Munteanu. VAR-ul a confirmat faptul că atacantul CFR-ului se afla în afara jocului și golul a fost anulat.

CFR, primă repriză de coșmar

În minutul 28, la scorul de 3-0 pentru gazde, Louis Munteanu a băgat din nou mingea în poarta celor de la Hacken, dar nici de această dată nu a avut noroc. Portarul Berisha a respins în față la lovitura liberă executată de Korenica, și vârful CFR-ului, pe fază, a înscris.

Faza a fost din nou analizată în camera VAR și s-a decis că Munteanu se afla din nou în poziție de ofsaid. Este o primă repriză de coșmar pentru CFR Cluj, care este condusă de Hacken cu scorul de 4-1.

Înaintea acestui joc, c. ”Trebuie să fim atenți, știm că sinteticul îți poate juca feste, am văzut jucători care alunecă la multe meciuri, chiar și jucătorii lor. Trebuie jucătorii mei să ghicească crampoanele”, a declarat tehnicianul.