Louis Munteanu, „mărul stricat” din vestiarul lui CFR Cluj? Mesajul transmis lui Iuliu Mureşan: „Acum suntem din nou o echipă!”

Ardelenii au „explodat" odată cu venirea lui Daniel Pancu, dar și după plecarea lui Louis Munteanu în Statele Unite ale Americii.

Transferul lui Louis Munteanu, „secretul” formei lui CFR Cluj?

CFR Cluj a intrat în play-off după o evoluție entuziasmantă în finalul sezonului regulat. Echipa lui Daniel Pancu a legat 11 victorii la rând și va începe a doua parte a campionatului de pe locul 4, cu 27 de puncte (a beneficiat de rotunjire), cu trei mai puține decât liderul Universitatea Craiova.

„Am dat prime, am dat câteva prime acum, dar le-am dat numai când am fost siguri că avem banii. Nu am promis înainte și să nu mă țin de cuvânt. Le-am dat și un salariu. Sunt niște lucruri din bucătăria noastră internă, pe care le-am gestionat bine.

Sunt o echipă, chiar aseară după meci, toți ne bucuram și mi-au spus mai mulți. Primul a fost Karlo Muhar. Mă bucur că și-a revenit la forma de dinaintea plecării la arabi. După aceea a avut o formă mai slabă și și-a intrat greu în ritm. Dar acum joacă tot mai bine, nu a mai greșit pase, a dat și acel gol frumos. Și înainte dădea goluri de la distanță.

Lucrurile încep să meargă bine. Și el îmi spunea aseară ‘Presidente, cel mai important e că suntem iar o echipă! Suntem uniți!’ Și, într-adevăr, ăsta e secretul. Pare o vorbă, dar nu e o vorbă. Cei care se ocupă de fotbal știu acest lucru. Că poți să ai jucători buni și să nu ai echipă. Sau să ai jucători normali și să ai rezultate mai bune. Noi avem și jucători buni, suntem și o echipă în momentul de față”, a declarat Iuliu Mureșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Unul dintre lucrurile exponențiale pentru care voi aveți echipă este că a plecat Louis Munteanu. Nu a mai fost ‘mărul ăla stricat’. Știu că vă plăcea de el, dar pentru mine era un ‘măr stricat’. Etapă de etapă, săptămână de săptămână era câte un scandal din cauza lui Louis Munteanu, mereu era supărat, mereu era nemulțumit, a contat enorm ca vestiarul să redevină vestiar, fără să mai aveți o primadonă în vestiar, care tot se plângea și era nemulțumită. Nu vorbesc de fotbalistul Louis Munteanu, vorbesc de caracterul Louis Munteanu”, a fost opinia lui Horia Ivanovici.

Transfer pe 6.000.000 de euro în America

Louis Munteanu (23 de ani) a plecat de la CFR Cluj în ianuarie 2026. Fostul golgheter al SuperLigii a ajuns la DC United, care a plătit în schimbul său 6.000.000 de euro. În acest sezon, atacantul român marcase doar trei goluri pentru vicecampioana en-titre.

„Eu l-am apreciat și țin la el și îi doresc succes acolo unde e. Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult să echilibrăm niște lucruri la club din punct de vedere financiar, deci eu îi sunt foarte recunoscător. A plecat Louis Munteanu, un jucător exponențial, golgheterul campionatului, a dat 23 de goluri cu un an înainte să plece, când echipa a terminat pe 2 și a fost foarte important acest lucru”, a adăugat președintele vicecampioanei.

„Și vă mai spun ceva. Dacă mâine, cu toate calitățile lui Louis Munteanu și sunt patron la o echipă sau antrenor sau președinte ca dumneavoastră, știind ce s-a întâmplat, și îmi vin două oferte din care să aleg una. Și trebuie să aleg între Louis și Alibek, îl aleg de zece ori cu ochii închiși pe Alibek”, a mai spus directorul FANATIK.