Louis Munteanu, misterios cu transferul la FCSB: „O să vină iarna și o să vedeți”. Ce spune despre salariul cerut lui Gigi Becali

Louis Munteanu nu uită și nu iartă. Atacantul lui CFR Cluj i-a dat replica lui Gigi Becali, care l-a făcut obraznic. Patronul FCSB a dezvăluit că Munteanu a cerut un salariu enorm pentru SuperLiga
Cristian Măciucă
09.11.2025 | 16:57
Louis Munteanu, misterios cu transferul la FCSB: „O să vină iarnă și o să vedeți". Ce spune despre salariul cerut lui Gigi Becali.
Louis Munteanu a ieșit la atac după dezvăluirile lui Gigi Becali în privința transferului la FCSB. Atacantul lui CFR Cluj a declarat că așteaptă iarna pentru a face lumină.

Louis Munteanu, mesaj pentru Gigi Becali și detalii despre transferul la FCSB

Louis Munteanu (23 de ani) a fost titular în victoria CFR-ului de la Clinceni, scor 1-0, cu Unirea Slobozia. Atacantul a evoluat până în minutul 70, când Daniel Pancu l-a înlocuit cu Slimani. La finalul partidei, vârful vicecampioanei a făcut spectacul la declarații.

Louis Munteanu nu s-a abținut și i-a dat replica lui Gigi Becali. Patronul FCSB l-a făcut „obraznic” pe fotbalist, care a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună pentru a semna cu campioana en-titre.

„Sunt bine, îmi văd de treaba mea acum. Ce s-a întâmplat? (n.r .cu negocierile cu Gigi Becali) Nimic, ce se întâmple? Când o să vină iarna o să aflați. Nu sunt aici să vorbesc despre oferte. Mai este o lună și o să aflați ce se întâmplă. 

Cu ce am fost obraznic eu? Trebuia să mă duc pe condițiile lui? Vă dați seama că am cerut ce merit și dacă nu a vrut să-mi ofere, asta a fost”, a declarat Louis Muntenau, după Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1.

Cum vede Louis Munteanu venirea lui Daniel Pancu la CFR Cluj

Venirea lui Daniel Pancu la CFR Cluj a fost de bun augur pentru vicecampioană. La primul meci cu fostul selecționer U21 pe bancă, ardelenii s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Andrei Cordea. Pentru CFR Cluj a fost doar al 3-lea succes din acest sezon.

„Sunt bine, nu mai am niciun fel de problemă. Ușor, ușor intru în ritm și mă bucur că nu am probleme medicale. 

A dat încredere grupului, se vede că vrea să demonstreze și noi vrem să ne ridicăm. Împreună putem să câștigăm multe meciuri. Am vorbit cu Mister, am o relație bună cu el, chiar mă bucur că a venit. 

Trebuie să câștigăm mai mult, degeaba am câștigat dacă etapa viitoare pierdem. După un meci este greu să spunem că ne revenim. 

Vine bine această pauză, Mister are antrenamente bune. Sper să lucreze bine și o să fie din ce în ce mai bine. 

Două meciuri grele (n.r. la națională), trebuie să câștigăm în Bosnia pentru că nu mai avem ce face. Este un grup unit și s-a văzut că dăm totul pe teren”, a mai spus golgheterul din stagiunea precedentă.

Cristian Măciucă
