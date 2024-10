Louis Munteanu încă se resimte după intrarea cu talpa suferită: „Mai am urme”. Cum a comentat gestul lui Daniel Pancu: „A sărit pentru echipă”

CFR Cluj are o singură victorie în ultimele 4 etape din SuperLiga României, iar formația antrenată de Dan Petrescu are nevoie de victorie pe „Ilie Oană” pentru a ține aproape de Universitatea Cluj, Universitatea Craiova și Oțelul Galați.

Louis Munteanu, motivat înaintea duelului cu Petrolul. Cum a comentat gestul lui Daniel Pancu: „A sărit pentru echipă. Suntem o familie”

CFR Cluj joacă în etapa cu numărul 13 pe terenul celor de la Petrolul, iar formația antrenată de Dan Petrescu își dorește să obțină a doua victorie consecutivă, după succesul cu 2-1 contra celor de la Poli Iași.

ADVERTISEMENT

Revenit la ardeleni după ce alături de naționala U21, Louis Munteanu a spus la conferința de presă că contra celor de la Petrolul, dar a vorbit și despre , de la partida cu Elveția U21.

„Sunt pregătit, am făcut refacere zilele acestea, mă simt bine, zic eu că m-am refăcut și sunt pregătit pentru un nou meci. Urme mai am (n.r. după faultul lui Luca Jaquez), bine că nu m-a lovit în față, sunt bine, nu am probleme. A fost o intrare urâtă, cum am mai spus, mă bucur că nu m-a lovit în față, putea să iasă mai rău.

ADVERTISEMENT

(n.r. cum a văzut reacția lui Daniel Pancu) A sărit pentru echipă în primul rând, așa este când suntem o familie acolo la națională. A sărit pentru noi, pentru jucători și poate că și cu intrarea lui, dacă nu intra el, poate arbitrul acorda cartonaș galben. Eu cred că am mai acumulat și ceva experiență, este deja al treilea an la seniori, chiar mă simt foarte bine acum și se vede si în evoluțiile mele.

E foarte mare dorința, să vedem dacă voi merge (n.r. la naționala României), iar dacă domnului selecționer o să îi placă de mine, o să fiu acolo. Eu sunt cu gândul aici la CFR, să am evoluții foarte bune, dacă merit, cu siguranță o să fiu acolo. Am venit a doua zi după meci, am zile de refacere așa cum am mai spus, zic eu că sunt pregătit, acum este decizia lui Mister cum va vedea meciul”, a spus Louis Munteanu.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu: „Vreau să mă gândesc doar la fotbal”

Louis Munteanu a vorbit la conferința de presă și despre speculațiile apărute în presă, conform cărora mai multe echipe din străinătate îl urmăresc pentru a-l transfera de la CFR Cluj. Atacantul este încrezător în forțele sale, dar rămâne cu picioarele pe pământ.

„Petrolul este o echipă foarte bună mai ales pe defensiv, au și contraatacuri foarte bune, le-am făcut o vizionare cu Mister și chiar s-a văzut că sunt un grup foarte bun acolo, mai ales din prisma rezultatelor. Depinde de cum sunt eu în ziua respectivă, nu mă gândesc prea mult la adversar, mă gândesc la ce trebuie să fac eu și cum să le pun probleme.

ADVERTISEMENT

Va fi un meci greu, este o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Dacă după câteva meciuri sunt deja plecat, ce să mai spun? E foarte greu, eu vreau să mă gândesc doar la fotbal, sunt cu capul aici la CFR, la echipa națională, mă gândesc doar la fotbal. Nu mai pun botul la orice se scrie în presă”, a declarat la conferința de presă Louis Munteanu.