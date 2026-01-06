Louis Munteanu, OUT de la națională după transferul în MLS? Mircea Lucescu a dat verdictul

ADVERTISEMENT

, asta după ce a insistat și în vară să fie lăsat să se transfere, însă ofertele de atunci nu l-au convins pe patronul Ioan Varga.

Mircea Lucescu, verdict clar despre transferul lui Louis Munteanu în MLS

Mircea Lucescu crede că schimbarea de aer trebuie să-i prindă , mai ales că este o creștere valorică pentru campionatul american. De asemenea, selecționerul nu a pus problema chemării lui Munteanu la națională și a spus că acesta are nevoie de meciuri în primul rând.

„A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent. Poate că din punct de vedere profesional va avea ceva de suferit la început. Depinde doar de el cum se va antrena, cum se va pregăti. Campionatul din MLS a început să crească. Faptul că în ultimul timp a avut probleme cu clubul și cu oamenii din jur a contat în evoluțiile lui. Acum, fiind mulțumit și cu salariul, și cu transferul, îi poate da o stare foarte bună și îl poate ajuta.

(n.r. dacă un transfer în Europa ar fi fost mai potrivit) Fiecare decide asupra viitorului său. Nimeni nu poate obliga un jucător să facă ceva ce nu își dorește. (n.r. dacă va fi afectată convocarea la națională) Nu are nicio legătură, vom vedea ce se întâmplă, joacă, nu joacă”, a spus Mircea Lucescu pentru .

România urmează să joace în luna martie semifinala barajului cu Turcia, iar Louis Munteanu și Daniel Bîrligea par a fi soluțiile cele mai importante pentru tricolori, asta după ce Drăguș a fost suspendat.

Tun financiar dat de CFR Cluj după vânzarea lui Louis Munteanu

CFR Cluj va încasa 7 milioane de dolari (aproximativ 5,8 milioane de euro) din această afacere și va păstra și 35% dintr-un viitor transfer al lui Louis Munteanu. În plus, în conturile ardelenilor ar mai putea intra 2 milioane de euro din bonusuri de performanță ale jucătorului. Totuși, aproximativ 2 milioane de euro urmează să ajungă la Fiorentina în contul transferului realizat în 2024.

FANATIK a aflat că atacantul a semnat o înțelegere pe 3 sezoane cu drept de prelungire pe încă unul și va avea un salariu anual de un milion de euro, care va crește gradual cu 10%, pe fiecare an de contract. Românul se va duela cu Leo Messi, cel care este la Inter Miami, echipă care a câștigat ultima ediție de MLS.

Ce a spus Munteanu la plecarea către DC United

În momentul în care a decolat către Germania, unde a făcut vizita medicală, Louis Munteanu a oferit câteva declarații și a recunoscut că este bucuros de alegerea făcută.

„Mă bucur că s-a concretizat. O să fie bine și o să plec în America. Au fost multe discuții, unele false, unele adevărate. Am făcut alegerea bună și mă bucur. Am valoare, am demonstrat asta. Campionatul e unul pe stilul meu. Am vorbit cu cei care au mai fost prin MLS. Merg încrezător. O să fie un meci greu, sper să facem un meci bun (n.r. – cu Inter Miami)”, a spus Louis Munteanu.