Louis Munteanu, out din lot pentru Oțelul – CFR Cluj! Ce se întâmplă cu „perla” lui Neluțu Varga?!

Louis Munteanu nu este în lot pentru Oțelul - CFR Cluj. Atacantul ar putea fi transferat în următoarea perioadă, fiind urmărit de scouterii lui Olympiakos la Hacken.
Marian Popovici
24.08.2025 | 15:56
Louis Munteanu out din lot pentru Otelul CFR Cluj Ce se intampla cu perla lui Nelutu Varga
Louis Munteanu, out din lot pentru Oțelul - CFR Cluj! Ce se întâmplă cu "perla" lui Neluțu Varga. Sursa: sportpictures.eu

La trei zile după umilința de pe terenul lui Hacken, scor 2-7, CFR Cluj joacă în SuperLiga pe terenul Oţelului Galaţi. Este prima confruntare fără Dan Petrescu pe bancă, demisia „Bursucului” fiind acceptată de ardeleni.

Louis Munteanu, out din lot pentru Oțelul – CFR Cluj!

Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a ardelenilor, care vor aborda partida de la Galaţi fără Louis Munteanu. Atacantul nu a prins nici măcar lotul pentru această partidă, ceea ce alimentează şi mai mult potenţialul transfer.

Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, scouterii de la Olympiakos l-au urmărit pe Munteanu în deplasarea din Suedia, lucru confirmat de Cristi Balaj: „Este importantă vânzarea lui, da. Am înțeles că au fost mai mulți scouteri la meci. Louis Munteanu nu a jucat rău”, a spus preşedintele ardelenilor.

Olympiakos este ultima echipă intrată în cursa pentru semnătura lui Louis Munteanu. Atacantul a fost ofertat de Rennes şi Valencia, iar patronul Neluţu Varga speră să bată recordul de transfer din SuperLiga, deţinut de vânzarea lui Dennis Man la Parma, pentru 11 milioane de euro.

Cum joacă CFR Cluj la Galaţi

În meciul de la Galaţi, CFR Cluj va juca în avanposturi cu Postolachi şi Badamosi. Pe banca de rezerve este un alt vârf de careu, Marko Gjorgjievski. Ardelenii au nevoie de cele trei puncte, în condiţiile unui start dificil de sezon, cu doar 5 puncte adunate.

CFR Cluj (5-3-2): Hindrich – Șfaiț, Kresic, Bolgado, M. Ilie, Abeid – Emerllahu, Djokovic, Korenica – Postolachi, Badamosi. Rezerve: Gal, Camora, Kun Gyorgy, Perianu, Fică, A. Păun, Cordea, Biliboc, Deac, Gjorgjievski

Întoarcere cu peripeţii din Suedia! Oficialii ardelenilor, supăraţi că n-au putut amâna meciul

Oficialii celor de la CFR Cluj sunt nemulţumiţi de faptul că nu au putut să obţină amânarea meciului cu Oţelul, în condiţiile în care au avut o deplasare dificilă în Suedia. Mai mult, întoarcerea a fost cu peripeţii.

Avionul care i-a adus în ţară pe ardeleni nu a putut ateriza la Tulcea din cauza unei furtuni, astfel că lotul vicecampioanei s-a întors la Cluj şi de acolo a făcut deplasarea la Galaţi.

  • 23 de ani are Louis Munteanu
  • 2.300.000 de euro a plătit CFR Cluj pentru atacant celor de la Fiorentina
Marian Popovici este reporter special la Fanatik.
