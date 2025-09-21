Sport

Louis Munteanu, pe lista unui gigant din Europa! „M-au sunat să mă întrebe de el”

Louis Munteanu a fost cel mai ofertat jucător din SuperLiga în această vară, însă atacantul a rămas în cele din urmă la CFR Cluj. George Ogăraru a dezvăluit ce nume important din Europa s-a interesat de serviciile fotbalistului.
Iulian Stoica
21.09.2025 | 10:15
Louis Munteanu pe lista unui gigant din Europa Mau sunat sa ma intrebe de el
Louis Munteanu, pe lista unui gigant din Europa. Sursă foto: sportpictures

Louis Munteanu a fost golgheterul SuperLigii din stagiunea precedentă. Cele 23 de goluri marcate l-au făcut remarcat pe atacant și mai multe cluburi au fost interesate de serviciile sale. După Rennes și Valencia, un alt club important din Europa l-a dorit pe Louis în această vară.

Louis Munteanu, pe lista unui lui Ajax Amsterdam. George Ogăraru a oferit marele anunț

George Ogăraru a evoluat la Ajax Amsterdam între 2006 și 2010, motiv pentru care cunoaște foarte bine fotbalul olandez. Actualul manager al academiei Stelei a dezvăluit că, în această vară, „lăncierii” l-au consultat în privința profilului lui Louis Munteanu

Actualul antrenor al „lăncierilor”, John Heitinga, l-a contactat personal pe Ogăraru, iar oficialul Stelei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Louis Munteanu. În această vară, Ajax era în căutarea unui atacant, însă transferul fotbalistului de la CFR Cluj a căzut, iar olandezii l-au adus în cele din urmă pe Kasper Dolberg.

„Am vorbit mai întâi cu șeful scouterilor de la Ajax. Era interesat de Louis Munteanu. M-a sunat să mă întrebe de el cu o zi sau două înainte să se termină perioada de transferuri la echipa mare.

„Nu știu ce se va întâmpla pe viitor! Eu le-am spus lucruri bune despre Louis Munteanu”

Heitinga și Keizer m-au sunat și ei să mă întrebe despre Louis. Le-am spus lucruri bune, dar, până la urmă, l-au ales pe Kasper Dolberg, care s-a reîntors la Ajax după episoadele din Franța.

Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Știu doar că au fost interesați în această perioadă de transferuri, pentru că aveau nevoie neapărat de un atacant”, a declarat George Ogăraru, conform sport.ro.

  • 10 milioane de euro a plătit Ajax pentru transferul lui Kasper Dolberg
  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu
