Louis Munteanu pleacă în Germania! Ultimul pas înainte de transferul de senzație. Exclusiv

FANATIK a aflat ultimele noutăți legate de transferul lui Louis Munteanu la DC United. CFR Cluj a acceptat oferta trimisă de oficialii formației din MLS, iar mutarea se va concretiza în zilele următoare, dacă totul va decurge conform planului la vizita medicală.

Louis Munteanu pleacă în Germania pentru vizita medicală!

Neluțu Varga a acceptat propunerea de 5,8 milioane de euro plus bonusuri pentru Louis Munteanu, venită de la DC United, iar atacantul, care în sezonul precedent a ieșit golgheter în Superliga României, se va duela cu nume mari precum Lionel Messi sau Luis Suárez în Major League Soccer.

FANATIK a aflat că Louis Munteanu va pleca mâine, pe 5 ianuarie, în Germania, acolo unde va efectua vizita medicală. Dacă toate testele vor ieși în regulă, fotbalistul va fi prezentat de noua sa echipă luni, 12 ianuarie 2026, la Washington D.C.

Detaliile transferului lui Louis Munteanu la D.C. United

Cu banii obținuți din vânzarea lui Louis Munteanu, CFR Cluj își va plăti o parte din datorii. pentru a nu risca să rămână fără licență pentru cupele europene.

. FANATIK a aflat suma pe care atacantul o va încasa anual în MLS. Este vorba despre un milion de euro. Fotbalistul a bătut palma și va juca pentru trei sezoane în campionatul Statelor Unite ale Americii.

„Louis Munteanu va pleca pe 5 ianuarie să facă vizita medicală aici, în Europa. După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Vă repet, totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a explicat Varga pentru FANATIK.

Pe lângă Louis Munteanu, DC United ar vrea și un alt jucător de la CFR Cluj. Americanii au pus ochii și pe Meriton Korenica, unul dintre cei mai valoroși jucători ai ardelenilor. Oficialii grupării din Washington l-au urmărit pe kosovar la un meci cu Rapid București și au rămas impresionați.

