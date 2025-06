Louis Munteanu, pregătit înainte de România – Italia. „Să câștigăm ca să ne învețe numele”. Ce mesaj i-a dat Neluțu Varga

Naționala de fotbal a României sub 21 de ani în primul meci de la , iar Louis Munteanu a prefațat disputa de miercuri seară. Atacantul CFR-ului a dezvăluit că a fost contactat și de Neluțu Varga.

Louis Munteanu, pregătit pentru bătălia cu Italia: „Am arătat că suntem buni”

Selecționata lui Daniel Pancu este pregătită de primul meci de la EURO 2025 U21, iar Louis Munteanu a prefațat la conferința de presă disputa cu Italia. înaintea .

Transferat de la Fiorentina pentru 2,3 milioane de euro, fotbalistul de 22 de ani a ajuns sub comanda lui Daniel Pancu, după ce a fost convocat de Mircea Lucescu pentru partida pierdută de naționala mare în Austria.

Acolo, vârful ardelenilor și înaintea disputei cu Italia. La conferință, Louis a transmis că vrea să le demonstreze italienilor că s-au înșelat atunci când au decis să îl cedeze la CFR.

„Vă mulțumim că sunteți în număr așa mare pentru noi. Este un sentiment aparte când joci pentru România, suntem pregătiți să dăm totul pe teren și sperăm ca mâine să facem un meci mare și să ne bucurăm cu toții împreună. Încredere am mereu când intru pe teren, este și meritul colegilor pentru că am marcat atâtea goluri. Așa cum am mai spus, vrem să facem un meci bun, suntem o echipă bună, avem calitate. Am arătat că suntem buni.

Sunt bine acum, am făcut antrenament cu echipa, nu am simțit nimic, sunt pregătit pentru meciul de mâine. (n. r. despre accidentarea de la naționala mare și despre neconvocarea pentru dubla cu Bosnia și San Marino) Dacă așa a fost decizia lui Mister să mă cheme la echipa mare, eu ce puteam să fac? Eu spun că am fost acolo, m-am antrenat bine cu băieții, am avut și puțin ghinion zic eu, puteam să și joc din ce am vorbit cu Mister. Acum sunt focusat pe ce avem de făcut aici și să am evoluții bune.

Nu doar eu, cred că toată echipa trebuie să jucăm la sacrificiu, să jucăm cu inima pentru că jucăm cu România și cu siguranță Italia este o echipă foarte bună. Trebuie să dăm totul și da, sunt pregătit să fac orice pentru a face un meci mare și mâine. Nu am discutat nimic de niciun obiectiv, suntem focusați doar pe fotbal, momentan”.

Louis Munteanu: „Vreau să le demonstrez și lor că au greșit când au decis să mă lase să plec la CFR Cluj”

„(n. r. dacă îl motivează acest duel în contextul în care nu a reușit în Italia) M-am gândit și la lucrurile acestea, dar zic eu că am demonstrat în sezonul acesta că am valoare, că sunt un jucător bun, mâine vreau să le demonstrez și lor că au greșit când au decis să mă lase să plec la CFR Cluj. Nu este un jucător care face diferența (n. r. din lotul Italiei U21), toată echipa este bună, sunt un grup valoros și s-a văzut în meciurile lor. Trebuie să ne axăm pe noi, să vedem ce trebuie să facem. Am discutat la ședință tot și suntem pregătiți.

(n. r. dacă reprezintă un avantaj faptul că italienii ne-au luat de sus la conferință) Noi sperăm ca mâine să le demonstrăm că suntem mai buni și că nu trebuie să ne ia așa de sus. Vrem să facem un meci bun și suntem pregătiți, așa cum am mai spus.

(n. r. dacă i-a transmis Neluțu Varga vreun mesaj special) Chiar astăzi am vorbit cu el, m-a sunat să mă întrebe cum sunt și nimic mai mult. A vrut să vadă starea mea de sănătate. (n. r. ce părere are despre performanța naționalei din 2019) Eu cred că se poate, suntem un grup foarte unit, avem calitate mare, am demonstrat asta și în preliminarii, dar cu siguranță nu se compară acele meciuri. Trebuie să o luăm meci cu meci și cu siguranță putem face lucruri mărețe”, a declarat Louis Munteanu, la conferința de presă premergătoare partidei.

