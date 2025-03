Louis Munteanu, pregătit pentru un play-off incendiar: „Vreau să fiu decisiv”. Ce a spus despre un posibil transfer: „Ar fi o prostie!”

Atacantul clujenilor a vorbit despre cum trebuie să abordeze meciul și își dorește să înscrie în următoarele meciuri ale clujenilor, pentru a-i ajuta să-și îndeplinească obiectivul, și anume să câștige campionatul.

Louis Munteanu, pregătit pentru un play-off incendiar

pentru un play-off incendiar și își dorește să marcheze mai multe goluri pentru CFR Cluj. Acesta a vorbit înaintea meciului cu Gloria Buzău despre cât de importantă este o victorie împotriva buzoienilor:

„Suntem fericiți că s-a întors mister, i-a lipsit puțin munca. Suntem fericiți că a venit să ne ajute și sperăm să facem un meci foarte bun, pentru că avem nevoie de o victorie, care ne poate propulsa în play-out. Probleme doar noi putem să ni le punem singuri. Dacă intrăm relaxați nu va fi bine. Trebuie să intrăm cu încredere și cu o mentalitate corectă pentru a câștiga toate cele trei puncte.

Sunt bine, sunt fericit că am reușit să mă antrenez toată săptămâna cu echipa și sper să câștigăm. Vreau să mai marchez, să-mi ajut echipa. Dar dacă echipa câștigă, sunt fericit și eu. Mereu am jucat bine în play-off și sper ca și anul ăsta să am evoluții la fel de bune în play-off, să fiu decisiv. La fotbal e mereu presiune, și eu sunt dezamăgit când nu marchez, uneori poate nu se poate sau mai ratez, sunt și eu om. Sper ca în meciurile următoare să înscriu din nou”.

„Ar fi o prostie să mă gândesc la un transfer!”

„Acum nu mă gândesc la niciun transfer, ar fi o prostie să mă gândesc acum la un transfer când urmează cele mai importante meciuri. Trebuie să-mi ajut echipa să câștige campionatul.

Vine și naționala, dacă o să merit, o să fiu acolo. Dacă nu, o să muncesc în continuare și o să încerc să merg acolo. Am muncit bine săptămâna asta, ar fi păcat să nu terminăm săptămâna așa cum trebuie”, a .

„Este cel mai frumos play-off care a existat, sunt meciuri frumoase, interesante, vrem să facem un play-off bun. Deja ne cunoaștem mult mai bine și se vede asta în jocul nostru”, a mai spus atacantul CFR-ului.