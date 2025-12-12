Louis Munteanu, preț de Black Friday! CFR Cluj i-a fixat suma de transfer pentru această iarnă

ADVERTISEMENT

În acest sezon, în toate competițiile, Louis Munteanu are doar trei goluri marcate în toate competițiile. Ofertele pentru atacant nu mai sunt la fel de multe ca în vară, astfel că șefii de la CFR Cluj i-au fixat o nouă sumă de transfer.

Care este noul preț al lui Louis Munteanu

În urmă cu mai multe săptămâni, Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, anunța că . Situația pare, însă, să se fi schimbat, iar Iuliu Mureșan, președintele alb-vișiniilor, a anunțat noul preț al internaționalului român.



“Sper ca Louis să se transfere la un alt club și să profităm de acest lucru. Prețul îl fixează piața. Cum noi suntem nevoiți să-l vindem, trebuie să-l dăm la suma aia. La sfârșitul campionatului trecut, când a fost golgheter, suma a fost alta. Acum va fi alta, evoluțiile lui nu mai sunt la fel. Eu sper ca suma de transfer să fie de cel puțin 7 milioane de euro. Bine, trebuie să fie și el de acord să plece.

Dacă reușim să-l transferăm pe Louis Munteanu la o sumă corespunzătoare ar fi de ajuns. Am putea să ne oprim doar la el. Sau încă un jucător maximum, nu mai mulți”, a declarat Iuliu Mureșan la Digi Sport.



Pe cine a remarcat Iuliu Mureșan după CFR Cluj – Csikszereda 3-1

Mureșan a salutat, totodată, . L-a lăudat, de asemenea, pe Andrei Cordea, autorul unui hat-trick.



„Am făcut trei puncte în clasament, ne-am consolidat puțin. E prea mult să vorbim de play-off, trebuie să ne concentrăm pe Cupa României și pe problemele cotidiene. Ne-am bucura la play-off, dar e prea greu. Speranță avem, dar suntem realiști.

Cordea e un jucător foarte bun, se naște un golgheter la CFR. Este un jucător foarte bun. Aștept foarte multe lucruri să se îmbunătățească, de la toată lumea, inclusiv de la mine. Sunt conducătorul clubului de la 1 noiembrie, acum pot schimba lucrurile”, a mai spus Mureșan.



CFR Cluj, din nou în insolvență?! Anunțul lui Iuliu Mureșan

În continuare, Iuliu Mureșan a dezvăluit că CFR Cluj nu a scăpat, încă, de . Promite, însă, ca va face tot ce ține de el pentru ca fosta campioană a României să redevină o forță din punct de vedere financiar.

“Da, i-am dat o sumă de bani (n.r. lui Cătălin Sărmășan) și am reeșalonat. Clubul nu stă prea bine financiar. Ne luptăm în fiecare zi să aducem bani la club. Din păcate, cea mai importantă sursă de finanțare este vânzarea de jucători. Sunt îngrijorat că dacă îi dăm pe cei mai buni. Nu știu dacă avem alții de valoarea lor. Dar mă bucur pentru Cordea, care a devenit o certitudine, mai avem și alți jucători mai tineri. I-am văzut.

Există pericole de insolvență, dar eu mă lupt să nu ajungem acolo. Mă lupt în fiecare zi pentru asta. Nu putem da toți jucătorii. Eu nu pot să fug și să joc. Nici Mara, care e lângă mine, nu mai poate alerga (n.r. râde)”, a mai spus oficialul din Gruia.