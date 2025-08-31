Sport

Louis Munteanu, prima apariție în SuperLiga după scandalul de la CFR Cluj! Atacantul convocat de Lucescu la națională e titular cu FCSB

Louis Munteanu a revenit ca titular în SuperLiga pentru CFR Cluj. După ce s-a rezolvat scandalul din cadrul echipei, atacantul va începe din primul minut meciul cu FCSB.
Daniel Işvanca
31.08.2025 | 20:43
Louis Munteanu prima aparitie in SuperLiga dupa scandalul de la CFR Cluj Atacantul convocat de Lucescu la nationala e titular cu FCSB
ULTIMA ORĂ
Louis Munteanu a revenit în primul 11 la CFR Cluj. Atacantul va juca din primul minut cu FCSB FOTO: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Louis Munteanu revine în primul 11 al celor de la CFR Cluj, iar atacantul român va fi titular în partida cu FCSB, din etapa cu numărul 8 a SuperLigii României. FANATIK a anunțat în exclusivitate că fotbalistul a refuzat să joace în disputa cu Oțelul Galați.

Louis Munteanu, titular în CFR Cluj – FCSB

Eșecul rușinos de la Hacken a lăsat urme adânci la CFR Cluj, Dan Petrescu anunțându-și demisia chiar după finalul partidei. În jocul următorul cu Oțelul Galați, Louis Munteanu a refuzat să joace, fiind nemulțumit de situația sa și zvonurile privind un transfer în străinătate.

Cristi Balaj a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre situația internaționalului convocat la lot de selecționerul Mircea Lucescu și se pare că situația s-a ameliorat. Acesta a revenit în lotul CFR-ului, ba mai mult, este titular în meciul cu FCSB, în etapa cu numărul 8 din SuperLiga României. Louis Munteanu a mai evoluat o jumătate de oră în CFR Cluj – Hacken 1-0 după situația tensionată din Gruia.

Mircea Lucescu a avut un rol decisiv în rezolvarea acestei situații, fiind cel care l-a convins pe Louis Munteanu să încheie conflictul cu cei de la CFR Cluj. El a fost convocat și pentru dubla cu Canada (meci amical) și Cipru (preliminariile Campionatului Mondial din 2026).

Cum arată echipa de start a celor de la CFR Cluj pentru meciul cu FCSB: Hindrich – Sinyan, Kresic, M.Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, Fică – Șfaiț, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Gal, Micai – Abeid, Gyorgy, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi. 

Marius Șumudică nu l-a menajat pe Louis Munteanu

„Eu nu vreau să-l fac să fie oaia neagră. Nu, e un jucător care mie îmi place, care are calitate și trebuie să crească. Este la o vârstă la care trebuie să înțeleagă foarte multe lucruri. Aduceți-vă aminte episodul pe care l-a avut cu Dan Petrescu. Un jucător profesionist trebuie să-și respecte contractul. 

Nu se poate să îți iei jucăriile și să pleci, că echipa nu s-a calificat sau că nu știu ce este în spatele acestei plecări. Nu se poate așa ceva față de grup, față de jucători, față de suflarea asta a fotbalului clujean, câți suporteri au ei. Trebuie să-ți respecți blazonul, să te respecți pe tine, având în vedere că selecționerul îți întinde o mână. Referitor la numărul 9, eu, acolo, cred că în momentul de față totuși suntem acoperiți. Cu un Drăguș, cu un Bîrligea…”, a declarat Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
