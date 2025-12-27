Sport

Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost un gest strict uman”. Foto

Louis Munteanu a reacționat în urma întregului scandal iscat după ce a apărut pe internet purtând tricoul celor de la FCSB. Ce mesaj a transmis jucătorul de la CFR Cluj.
Mihai Dragomir
27.12.2025 | 14:16
Louis Munteanu prima reactie dupa scandalul momentului De ce a purtat de fapt un tricou cu FCSB A fost un gest strict uman Foto
Louis Munteanu a reacționat. De ce a purtat tricoul celor de la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Louis Munteanu a reacționat în sfârșit după ce s-a imortalizat în tricoul FCSB-ului, iar gestul său a stârnit un val de controverse. Atacantul de la CFR Cluj a transmis un mesaj clar. Ce a spus, de fapt.

Louis Munteanu a reacționat după ce a fost criticat că a purtat tricoul FCSB-ului

Crăciunul anului 2025 nu putea să fie unul atât de liniștit, cel puțin în fotbalul românesc. Louis Munteanu, atacantul CFR-ului, și-a petrecut sărbătorile în zona natală, unde a participat chiar la un eveniment sportiv.

Totul obișnuit până aici, însă pe internet a apărut o fotografie cu el purtând tricoul FCSB-ului. Jucătorul a fost imediat criticat aspru de Neluțu Varga, patronul său, iar acum a venit rândul ca acesta să ofere o explicație pentru gestul său.

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal. Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren. 

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare rău sincer pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult!”, a fost mesajul postat de Louis Munteanu pe contul său de Instagram.

Louis Munteanu tricou FCSB

Conducerea CFR-ului a anunțat viitorul lui Louis Munteanu după ce a fost văzut în tricoul FCSB-ului

Unul dintre cei care s-au pronunțat după ce a văzut fotografia cu Louis Munteanu în tricoul rivalei FCSB a fost președintele Iuliu Mureșan. Oficialul CFR-ului a lămurit situația și a transmis cât se poate de clar că atacantul nu va ajunge la gruparea bucureșteană în această iarnă, chiar dacă Gigi Becali a spus din nou că îl va lua.

„La FCSB sigur nu ajunge. Deloc! Povestea cu FCSB s-a încheiat. A fost la un moment dat, dar acum avem alte piste din afară. Avem ceva oferte de afară”, a declarat Iuliu Mureșan, conform Antena Sport.

