Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost un gest strict uman”. Foto

Louis Munteanu a reacționat în sfârșit după ce s-a imortalizat în tricoul FCSB-ului, iar gestul său a stârnit un val de controverse. Atacantul de la CFR Cluj a transmis un mesaj clar. Ce a spus, de fapt.

Louis Munteanu a reacționat după ce a fost criticat că a purtat tricoul FCSB-ului

Crăciunul anului 2025 nu putea să fie unul atât de liniștit, cel puțin în fotbalul românesc. Louis Munteanu, atacantul CFR-ului, și-a petrecut sărbătorile în zona natală, unde a participat chiar la un eveniment sportiv.

Totul obișnuit până aici, însă Jucătorul , patronul său, iar acum a venit rândul ca acesta să ofere o explicație pentru gestul său.

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal. Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare rău sincer pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult!”, a fost mesajul postat de Louis Munteanu pe

Conducerea CFR-ului a anunțat viitorul lui Louis Munteanu după ce a fost văzut în tricoul FCSB-ului

Unul dintre cei care s-au pronunțat după ce a văzut fotografia cu Louis Munteanu în tricoul rivalei FCSB a fost președintele Iuliu Mureșan. în această iarnă, chiar dacă

„La FCSB sigur nu ajunge. Deloc! Povestea cu FCSB s-a încheiat. A fost la un moment dat, dar acum avem alte piste din afară. Avem ceva oferte de afară”, a declarat Iuliu Mureșan, conform