Louis Munteanu, primul mesaj pentru fanii lui DC United după transferul de la CFR Cluj! Ce le-a transmis americanilor. Video

Louis Munteanu are un mesaj pentru fanii lui DC United, echipă cu care a semnat în această iarnă după ce a fost transferat de americani de la CFR Cluj.
Mihai Alecu
09.01.2026 | 08:15
Louis Munteanu, noul jucător al celor de la DC United
Louis Munteanu a părăsit-o pe CFR Cluj, asta după ce formația din MLS, DC United, a plătit în schimbul său 7 milioane de dolari și românul urmează să fie adversarul lui Leo Messi.

Louis Munteanu, mesaj pentru americani! Ce le-a transmis suporterilor lui DC United

După ce a spus încă din toamnă că vrea să plece din SuperLiga și să joace în străinătate, visul lui Louis Munteanu s-a îndeplinit, iar atacantul va fi adversarul lui Leo Messi în MLS. Românul a semnat cu DC United și are deja un mesaj prin care încearcă să-i atragă pe fani de partea sa.

„Salut DC United. Louis Munteanu aici. De abia aștept să ne vedem pe Audi Field (n.r. stadionul lui DC United). Hai United”, a fost mesajul scurt al lui Louis Munteanu pentru fanii americani.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by D.C. United (@dcunited)

Anamaria Prodan a rezolvat transferul lui Louis Munteanu. Cât încasează impresara

Conform informațiilor obținute de FANATIK, mutarea lui Louis Munteanu la DC United a fost realizată de Anamaria Prodan. Impresara va încasa un comision excelent, nu mai puțin de 800.000 de dolari. Aceasta se cunoștea cu antrenorul echipei, Rene Weiler, care era pe banca lui Anderlecht când s-a făcut transferul lui Stanciu de la FCSB.

Astfel, afacerea a putut să se facă mai ușor și toate părțile implicate au ieșit mulțumite din tranzacție. CFR Cluj va lua 7 milioane de dolari și păstrează un procent de 35 la sută dintr-un viitor transfer al jucătorului. De asemenea, alte 2 milioane de dolari ar putea să ajungă în contul formației ardelene dacă atacantul va avea performanțe bune în tricoul grupării americane.

Când ar putea Louis Munteanu să-și facă debutul la DC United

Campionatul din Statele Unite este oprit și se va relua în luna februarie, la sfârșit. DC United va avea primul meci pe 22 februarie, acasă, contra celor de la Philadelphia. Interesant este că Louis Munteanu a fost luat pentru a-l înlocui pe fostul atacant de la Liverpool, Christian Benteke.

Belgianului i-a expirat contractul și a plecat în Emiratele Arabe Unite unde a semnat cu Al-Wahda. Astfel, Munteanu va avea cale liberă către a fi titular și a-și arăta calitățile în campionatul american. Duelul cel mai așteptat, contra lui Leo Messi, va fi pe 7 martie.

