Louis Munteanu, pus la zid după ce a fugit de la CFR Cluj! Reacţie dură după convocare: “Nu se poate aşa ceva! Nu este la nivel de echipă naţională”

Louis Munteanu a ținut capul de afiș în ultima perioadă, decât prin realizări pe terenul de fotbal. Atacantul lui CFR Cluj, însă, a primit convocarea la echipa națională, iar asta a dat naștere unui adevărat „proces” la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, iar analiștii emisiunii s-au poziționat atât pro, cât mai ales contra, atacantului.

Louis Munteanu, jucător-problemă la CFR Cluj? „Sunt convins că nu e privit bine”

Cel mai recent episod care l-a avut în prim-plan pe Louis Munteanu a fost meciul cu Oțelul Galați, între cele două partide cu Hacken. . Patronul , fără să anunțe pe nimeni din club. Însă, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate,

În ciuda acestui scandal, numele lui Pornind de la această situație, s-au aprins și discuțiile între analiștii FANATIK SUPERLIGA.

„Eu antrenez de 21 de ani și cred că știu cum să gestionez un grup. Imaginează-ți cum il privește grupul, la CFR, după ce el a plecat de la echipă. Și acolo este un grup destul de greu”, a deschis Marius Șumudică discuția.

„Sunt absolut convins că nu e privit bine. Dar mai e o vorbă la fotbal ‘Indiferent ce face unul, dacă se pupă ăilalți și își iau banii de prime cu golurile lui, mai închid ochii’”, i-a răspuns Andrei Vochin.

Merita Louis Munteanu să fie convocat de Mircea Lucescu? „I-a întins o mână”

„Ok… În al doilea rând, eu nu vreau să-l fac să fie oaia neagră. Nu, e un jucător care mie îmi place, care are calitate și trebuie să crească. Este la o vârstă la care trebuie să înțeleagă foarte multe lucruri. Aduceți-vă aminte . Un jucător profesionist trebuie să-și respecte contractul.

Nu se poate să îți iei jucăriile și să pleci, că echipa nu s-a calificat sau că nu știu ce este în spatele acestei plecări. Nu se poate așa ceva față de grup, față de jucători, față de suflarea asta a fotbalului clujean, câți suporteri au ei. Trebuie să-ți respecți blazonul, să te respecți pe tine, având în vedere că selecționerul îți întinde o mână. Referitor la numărul 9, eu, acolo, cred că în momentul de față totuși suntem acoperiți. Cu un Drăguș, cu un Bîrligea…”, a continuat Șumudică.

„Dar care ar fi al treilea? Că Louis Munteanu e pe poziția a treia pe postul respectiv”, a observat Andrei Vochin.

„Al treilea, sunt de acord cu tine, ținând cont de problemele pe care le-a avut Alibec, ar putea să fie Louis Munteanu. Îl cunosc pe nea Mircea și știu cum gestionează astfel de situații. Dar trebuie tras un semnal de alarmă”, a punctat, din nou, Marius Șumudică.

Louis Munteanu, ajutat de Mircea Lucescu: „Pițurcă nu-l convoca”

„Mâini multe întinse către domnul Louis Munteanu. Nu știu dacă merită, la ce tupeu în sens negativ și ce egoism arată. Eu vă spun ceva și o să îi spun și lui Mircea Lucescu. Eu nu-l convocam! Nu poți să convoci un jucător care cu o săptămână pleacă de la echipă și o lasă într-un moment atât de dificil doar pentru că el e supărat că nu s-a transferat. O să vină transferul, poate vine în scurt timp, dar nu poți să faci așa ceva”, a decretat Horia Ivanovici.

„Dacă era Piți selecționer (n.r. – Victor Pițurcă) nu-l lua”, l-a completat Vivi Răchită.

O posibilă explicatție pentru scandalul Louis Munteanu: „Prea multă presiune pe el”

În favoarea lui Louis Munteanu, s-a pronunțat Adrian Ilie, care a încercat să găsească o explicație pentru tot ce s-a întâmplat. „S-a pus foarte multă presiune pe el în ultimul timp. Și presa a pus… pleacă pe 12 milioane, 13, 15, 2, 5, 7 , 9, încât nici el nu cred că mai știe ce trebuie să facă pe acolo. Și de aceea nici randamentul lui nu este ca anul trecut. Țineți minte că și conducerea lui l-a lăsat la un meci acasă, că poate pleacă undeva (n.r. – transfer în străinătate). ‘Nu-l băgăm că poate se accidentează’”, a observat analistul FANATIK SUPERLIGA.

„Bravo, Adi. Asta este ceea ce se întâmplă în momentul de față cu Louis Munteanu. Are sincope. Ba-l vedeam în lot, ba nu era, ba e o problemă medicală, ba pleacă, ba e la avion. El nu a avut continuitate pe acest început de sezon. El nu este la un nivel de joc care să-l recomande pentru echipa națională”, a intervenit Marius Șumudică.

Adrian Ilie, de acord cu selecționerul în privința lui Louis Munteanu: „Merita convocat. Mircea Lucescu o să vorbească cu el”

„Hai să spunem că nu este, dar este un jucător valoros în care nea Mircea a văzut foarte multe. Și eu cred că merită convocat. Face parte din generația asta tânără. Noi nu avem foarte mulți jucători acolo, număr 9 sau al doilea vârf, care să dea 20 de goluri pe sezon. Eu cred că Bîrligea, dacă rămânea la CFR, nu dădea 15 goluri sau 10. Pentru că Petrescu joacă alt sistem”, și-a continuat Adrian Ilie ideea.

„Eu sunt de acord cu tine în totalitate. Și cu ce a zis Vivi. Este un jucător cu reale calități, care trebuie să revină cu picioarele pe pământ și să înțeleagă că tot ceea ce face acum îi face numai rău. Mai departe ține numai de el”, l-a întrerupt Marius Șumudică.

„Nea Mircea are calitatea asta. Cu siguranță că, dacă l-a chemat la națională, o să vorbească și cu el foarte mult. Separat”, a concluzionat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.