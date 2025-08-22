Sport

Louis Munteanu, pus la zid pentru evoluţia din Hacken – CFR Cluj: “N-a trecut clasa! Trebuia vândut acum o lună”

Golgheterul lui CFR Cluj, Louis Munteanu, a avut o evoluție dezamăgitoare în meciul din Suedia cu Hacken, în care echipa sa a fost spulberată cu scorul de 7-2.
FANATIK
22.08.2025 | 12:05
Louis Munteanu pus la zid pentru evolutia din Hacken CFR Cluj Na trecut clasa Trebuia vandut acum o luna
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a analizat prestația lui Louis Munteanu din partida BK Hacken - CFR Cluj 7-2. FOTO: colaj Fanatik

CFR Cluj este ca și eliminată din Conference League după ce a fost învinsă de suedezii de la Hacken cu un uluitor 7-2 în prima manșă a play-off-ului. Golgheterul „feroviarilor”, Louis Munteanu, a avut două goluri anulate pentru offside în Suedia, însă evoluția sa a fost dezamăgitoare. Giovanni Becali a vorbit despre prestația atacantului la emisiunea „Don Giovanni”.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a analizat prestația lui Louis Munteanu din Hacken – CFR Cluj 7-2

CFR Cluj a avut o primă repriză dezastruoasă în meciul cu Hacken. Ardelenii au încasat patru goluri din partea suedezilor, înainte de a reduce din diferență prin Korenica. Titular în disputa cu Hacken, Louis Munteanu a trimis de două ori balonul în poartă, mai întâi la 1-0, iar apoi la 3-0, însă ambele reușite au fost anulate pentru offside după analiza VAR.

Atacantul dorit de Valencia a părăsit terenul în minutul 64, la scorul de 6-2. Clujenii au mai încasat un gol mai apoi, eșecul cu 2-7 fiind cel mai rușinos din istoria clubului pe plan european. La finalul meciului, antrenorul Dan Petrescu și-a anunțat demisia, urmând a fi înlocuit de un tehnician care a mai activat în trecut la CFR.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali s-a pronunțat cu privire la prestația lui Louis Munteanu din acest duel. „Louis Munteanu trebuie să demonstreze în meciurile astea. (n.r. a demonstrat?) Asta e problema. Dacă demonstra în meciurile astea, era la Fiorentina. E părerea mea. (n.r. ce notă merită?) 3-4. N-a trecut clasa”, a afirmat celebrul agent în exclusivitate pentru FANATIK, la emisiunea „Don Giovanni”.

Giovanni Becali a numit valoarea reală a lui Louis Munteanu

Patronul celor de la CFR, Neluțu Varga, a solicitat o sumă imensă în schimbul atacantului, peste 10 milioane de euro, însă Giovanni Becali e de părere că valoarea reală a fotbalistului este mai modestă, chiar dacă mai multe formații din campionate importante sunt interesate de un posibil transfer.

ADVERTISEMENT
„În așteptarea apocalipsei.” Fraţii Tate îşi fac buncăr de 3,9 milioane de dolari...
Digi24.ro
„În așteptarea apocalipsei.” Fraţii Tate îşi fac buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, va avea și o bară de striptease

„Trebuia vândut acum o lună”, a declarat Horia Ivanovici, iar impresarul a replicat: „La golurile pe care le-a marcat, într-un campionat pe care îl știm noi, dar nu-l știu alții, 4-5 milioane era o sumă corectă. Va trece timp, 4-5-6 ani de zile, până cineva va fi vândut cu peste 10 milioane”. Giovanni Becali a vorbit în cadrul emisiunii și despre antrenorul care ar urma să o preia pe CFR Cluj, pe care l-a caracterizat drept „manta de vreme rea”.

ADVERTISEMENT
Serena Williams a recunoscut: a luat un medicament și a ajuns ”de nerecunoscut”
Digisport.ro
Serena Williams a recunoscut: a luat un medicament și a ajuns ”de nerecunoscut”

Louis Munteanu, DEZAMĂGIRE TOTALĂ în Hacken - CFR Cluj 7-2: NOTA 4, NU A TRECUT CLASA”

Reacţie dură la adresa lui Andrea Mandorlini, ales în locul lui Dan Petrescu...
Fanatik
Reacţie dură la adresa lui Andrea Mandorlini, ales în locul lui Dan Petrescu la CFR: „E mantaua de vreme rea! Nu are nicio realizare din Italia”
Andrea Mandorlini, noul antrenor al lui CFR Cluj! Neluțu Varga s-a mișcat rapid...
Fanatik
Andrea Mandorlini, noul antrenor al lui CFR Cluj! Neluțu Varga s-a mișcat rapid după demisia lui Dan Petrescu. Exclusiv
Oltenii au luat cu asalt biletele după Başakşehir – Universitatea Craiova! Se anunță...
Fanatik
Oltenii au luat cu asalt biletele după Başakşehir – Universitatea Craiova! Se anunță infern pe „Ion Oblemenco”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali l-a angajat pe arbitrul care l-a ajutat în lupta la titlu:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a angajat pe arbitrul care l-a ajutat în lupta la titlu: 'Voi nu vedeți, mă, lucrurile astea?'
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei...
gsp.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a...
Digisport.ro
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la...
gsp.ro
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa...
Libertatea.ro
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!