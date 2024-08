Louis Munteanu, răspuns sec când a fost întrebat de FCSB: „Nu mă interesează! Nu am vrut să merg acolo”

în partida câștigată de CFR Cluj cu scorul de 3-0 împotriva celor de la Unirea Slobozia. Atacantul care l-a costat pe Neluțu Varga aproape 5,5 milioane de euro a închis subiectul definitiv.

Louis Munteanu, declarația serii legată de FCSB după CFR Cluj – Unirea Slobozia 3-0: „Nu am putut să merg acolo”

, a tras concluzia după partida cu ialomițenii: „Un meci foarte greu. Am făcut o analiză bună cu Mister, ne-a făcut să fim concentrați și s-a văzut pe teren. Aveam nevoie de cele 3 puncte, a fost un meci foarte important. Mă bucur că am marcat primele goluri pentru CFR. Importantă era victoria.

Fostul atacant al Fiorentinei se gândește la naționala României: „Vreau să fiu mai bun decât anul trecut. Am început bine, sper s-o țin tot așa. Băieții m-au primit bine, staff-ul, patronul nu mai zic, toată lumea. Mă simt bine și am dat totul pentru echipă în seara asta. Vreau să fiu acolo din nou, sper să ajung în curând”.

Declarația și reacția care a atras atenția a fost în privința transferului la echipa lui Gigi Becali: „Nu mă interesează FCSB! Nu am putut să merg acolo. Așa cum am mai spus, n-am vrut să merg acolo și asta a fost!”.

Adrian Păun a prefațat returul cu Maccabi Petah Tikva: „Plecăm cu un avantaj și avem un obiectiv de atins”

Adrian Păun a reușit din nou să înscrie pentru CFR Cluj și răsuflă ușurat: „Suntem fericiți că am reușit să câștigăm în sfârșit și în campionat. Nu am reușit să facem foarte multe puncte și era momentul. Mă bucur că am reușit să înscriu și de încrederea antrenorului. Victoria e cea mai importantă și echipa primează întotdeauna”.

Mijlocașul care a evoluat în Israel a vorbit despre partida cu Maccabi Petah Tikva: „Plecăm cu avantaj și trebuie să intrăm montați pe teren pentru că e o echipă incomodă și nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. Avem un obiectiv de atins”.

Păun are ambiții mari în Gruia în acest sezon din SuperLiga: „Au fost doi ani în care am fost plecat, însă nu s-a schimbat multe lucruri. Știam în mare parte jucătorii și pe mister care a fost când am plecat eu. Mă bucură că m-am întors acasă și am venit ca să ne îndeplinim obiectivele”.

Alin Fica, puștiul-minune al lui CFR Cluj: „Mă bucur că mister are încredere în mine”

Mijlocașul central în vârstă de 23 de ani se bucură că Dan Petrescu îi oferă șansa să joace: „O victorie importantă pentru noi că am pierdut ultimele două meciuri acasă și o gură de aer pentru noi. A intrat foarte bine victoria. Mă bucur că mister are încredere în mine și sper să vină și golul în etapele următoare.

Sper să joc cât mai mult să îmi ajut echipa și să ieșim campioni la finalul sezonului. Normal, cu cât joc mai mult și mai bine sper să plec undeva și mai sus”, a mai spus Alin Fica la .