Louis Munteanu, ratangiul de serviciu. Îngrijorare pentru Hagi după ultima evoluție a atacantului în MLS. Video

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DC United a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie. Echipa lui Louis Munteanu a pierdut cu 0-3 în fața lui New England Revolution. Internaționalul român a fost protagonistul unor ratări colosale.

Louis Munteanu, ratări pe bandă rulantă în MLS

Louis Munteanu (24 de ani) a fost titular în DC United – New England Revolution. Echipa românului a pierdut cu 0-3 și a rămas pe locul 9, ultimul care duce în play-off, cu 24 de puncte, cu trei mai multe decât Orlando City și Toronto FC. Soarta meciului DC United – New England Revolution 0-3 putea fi alta, dacă

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Ambele ratări ale lui Louis Munteanu au venit la scorul de 0-1 pentru oaspeți și au fost faze în care atacantul de națională a lui DC United a scăpat singur cu portarul. Mai întâi, „Faraonul” a încercat să îl lobeze elegant pe Turner, dar mingea s-a dus puțin peste bara transversală.

Louis Munteanu, great chance — TheFootballZone (@football_t69515)

Trei minute mai târziu, Louis Munteanu a rămas față în față cu goalkeeperul lui New England Revolution. Deși era la doar câțiva metri de poartă, fostul atacant al lui CFR Cluj a realuat cu stângul și a șutat mult peste, spre disperarea oamenilor de pe banca de rezerve a lui DC United.

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Munteanu misses when One on One with the goalkeeper — TheFootballZone (@football_t69515)

Pentru Louis Munteanu, fotbalist care a ajuns la DC United în schimbul sumei de 6.000.000 de euro, acesta a fost meciul cu numărul 16 în MLS. Atacantul român are în campionatul american a marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisive. Munteanu nu a mai marcat însă din luna mai, când echipa sa a remizat acasă, cu Montreal, scor 4-4.

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Gică Hagi se bazează pe Louis Munteanu în Liga Națiunilor

Ratările lui Louis Munteanu ar putea fi un semn de îngrijorare pentru Gică Hagi, din Liga Națiunilor. Noua ediție va debuta la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. În 11 selecții la prima reprezentativă, Munteanu a marcat 5 goluri și a dat 2 pase decisive.