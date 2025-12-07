Sport

Louis Munteanu, reacţie incredibilă după ce a marcat pentru 1-1 în U Craiova – CFR Cluj! Pancu a alergat pe teren

Louis Munteanu a marcat pe „Oblemenco” în poarta Craiovei, dar a avut o reacție atipică. Daniel Pancu a intervenit pe teren. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
07.12.2025 | 21:50
Louis Munteanu reactie incredibila dupa ce a marcat pentru 11 in U Craiova CFR Cluj Pancu a alergat pe teren
Gestul lui Louis Munteanu după ce a marcat în poarta Craiovei. FOTO: FANATIK.
Etapa a 19-a din SuperLiga a oferit un nou derby tare în seara zilei de duminică, 7 decembrie. Louis Munteanu a marcat pentru 1-1 în U Craiova – CFR Cluj, dar reacția sa a fost șocantă. Daniel Pancu a intrat pe teren. Cum a decurs întregul episod.

Cum a reacționat Louis Munteanu după golul egalizator din U Craiova – CFR Cluj

După ce oltenii au condus cu 1-0 la pauză grație golului marcat de Tudor Băluță în minutul 37, ardelenii au oferit replica în actul secund. Louis Munteanu a profitat de o imprecizie în defensiva gazdelor și a marcat pentru 1-1 în minutul 51.

Deși colegii săi au sărit să îl îmbrățișeze, fotbalistul a rămas indiferent, fără să schițeze nici măcar cel mai mic gest de bucurie. Daniel Pancu a intrat imediat pe teren și a mers să își felicite elevul. VEZI VIDEO AICI!

Szabolcs Kovacs, „centralul” delegat la acest meci, a fost permisiv. Deși regulamentul îi permitea să îl elimine pe antrenorul CFR-ului, arbitrul a zâmbit și l-a asigurat pe tehnician că situația este sub control.

Louis Munteanu, în conflict cu conducerea lui CFR Cluj. Ce i-a transmis Neluțu Varga

Louis Munteanu nu se mai află în relații bune cu conducerea CFR-ului, cel puțin după declarațiile date în ultima perioadă. Atacantul chiar și-a anunțat plecarea de la club după remiza cu Metaloglobus din etapa a 2-a a grupelor Cupei României. 

La scurt timp, Neluțu Varga i-a transmis un mesaj clar. Patronul CFR-ului l-a pus la punct instant pe tânărul fotbalist. „În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător.

Să arate pe teren ce trebuie să arate! Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, declara, printre altele, Neluțu Varga, conform ProSport.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
