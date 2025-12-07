Louis Munteanu, reacţie incredibilă după ce a marcat pentru 1-1 în U Craiova – CFR Cluj! Pancu a alergat pe teren

Etapa a 19-a din SuperLiga a oferit un nou derby tare în seara zilei de duminică, 7 decembrie. Louis Munteanu a marcat pentru 1-1 în U Craiova – CFR Cluj, dar reacția sa a fost șocantă. Daniel Pancu a intrat pe teren. Cum a decurs întregul episod.
După ce oltenii au condus cu 1-0 la pauză grație golului marcat de Tudor Băluță în minutul 37, ardelenii au oferit replica în actul secund. Louis Munteanu a profitat de o imprecizie în defensiva gazdelor și a marcat pentru 1-1 în minutul 51.
Deși colegii săi au sărit să îl îmbrățișeze, fotbalistul a rămas indiferent, fără să schițeze nici măcar cel mai mic gest de bucurie. Daniel Pancu a intrat imediat pe teren și a mers să își felicite elevul. VEZI VIDEO AICI!
Szabolcs Kovacs, „centralul” delegat la acest meci, a fost permisiv. Deși regulamentul îi permitea să îl elimine pe antrenorul CFR-ului, arbitrul a zâmbit și l-a asigurat pe tehnician că situația este sub control.
Louis Munteanu nu se mai află în relații bune cu conducerea CFR-ului, cel puțin după declarațiile date în ultima perioadă. Atacantul chiar și-a anunțat plecarea de la club după remiza cu Metaloglobus din etapa a 2-a a grupelor Cupei României.
La scurt timp, Neluțu Varga i-a transmis un mesaj clar. Patronul CFR-ului l-a pus la punct instant pe tânărul fotbalist. „În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător.
Să arate pe teren ce trebuie să arate! Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, declara, printre altele, Neluțu Varga, conform ProSport.