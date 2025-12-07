Louis Munteanu, reacţie incredibilă după ce a marcat pentru 1-1 în U Craiova – CFR Cluj! Pancu a alergat pe teren

ADVERTISEMENT

Etapa a 19-a din SuperLiga a oferit un nou derby tare în seara zilei de duminică, 7 decembrie. Louis Munteanu a marcat pentru 1-1 în U Craiova – CFR Cluj, dar reacția sa a fost șocantă. Daniel Pancu a intrat pe teren. Cum a decurs întregul episod.

Cum a reacționat Louis Munteanu după golul egalizator din U Craiova – CFR Cluj

După ce oltenii au condus cu 1-0 la pauză grație golului marcat de Tudor Băluță în minutul 37, ardelenii au oferit replica în actul secund. Louis Munteanu a profitat de o imprecizie în defensiva gazdelor și a marcat pentru 1-1 în minutul 51.

Deși colegii săi au sărit să îl îmbrățișeze, fotbalistul a rămas indiferent, fără să schițeze nici măcar cel mai mic gest de bucurie. Daniel Pancu a intrat imediat pe teren și a mers să își felicite elevul.

Szabolcs Kovacs, , a fost permisiv. Deși regulamentul îi permitea să îl elimine pe antrenorul CFR-ului, arbitrul a zâmbit și l-a asigurat pe tehnician că situația este sub control.

Louis Munteanu, în conflict cu conducerea lui CFR Cluj. Ce i-a transmis Neluțu Varga

Louis Munteanu nu se mai află în relații bune cu conducerea CFR-ului, cel puțin după declarațiile date în ultima perioadă.

La scurt timp, Neluțu Varga i-a transmis un mesaj clar. . „În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător.

Să arate pe teren ce trebuie să arate! Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, declara, printre altele, Neluțu Varga, conform