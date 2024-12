Louis Munteanu, reacție neașteptată după U Cluj – CFR Cluj 3-2: ”Cu acest meci nu sunt campioni!”

La a, Louis Munteanu a recunoscut cu fair-play că golul prin care a deschis scorul în U Cluj – CFR Cluj 3-2 a fost unul cu mult noroc, iar echipa sa nu s-a ridicat la nivelul așteptat.

Louis Munteanu, prima reacție după U Cluj – CFR Cluj 3-2

Imediat după ultimul fluier al arbitrului Andrei Chivulete, atacantul formației din Gruia a vorbit despre greșelile comise în derby-ul din etapa a 19-a din SuperLiga și a dezvăluit ce le-a spus Dan Petrescu la pauză.

”Un meci slab din partea noastră, din toate punctele de vedere. În prima repriză am marcat cu noroc. Mister ne-a spus să intrăm bine după pauză, dar am luat gol după 5 minute. Asta este.

(n.r. Ce v-a spus Dan Petrescu în vestiar?) Mister nu vine după meciuri în vestiar. Ne doream victoria, cu acest meci nu sunt campioni (n.r. – U Cluj). Drumul este lung, totul se va decide în play-off.

Îmi doresc U Cluj în play-off pentru că sunt o echipă bună, e un derby în oraș, se uită toată lumea. Să sperăm că terminăm anul cu victorii, vrem să terminăm acolo sus. Foarte frumoasă atmosfera, emoții constructive la început. După uiți. A fost o experiență plăcută”, a declarat Munteanu.

Unde s-a făcut diferența în derby

La rândul său, atacantul Virgiliu Postolachi a vorbit despre pe care le are CFR Cluj și a precizat că este frustrat din cauza faptului că au pierdut o oportunitate bună de a se menține în fruntea clasamentului.

”Din păcate am condus, dar ne-au întors. Am încercat să revenim, dar nu am reușit. Suntem frustrați și nervoși pentru că nu avem voie să ratăm astfel de șanse. Derby-ul este foarte important și e trist că nu am reușit să facem lumea fericită.

Ei (n.r. – Universitatea Cluj) au avut la un moment dat mai multă agresivitate, noi ne-am pierdut-o și de aia am fost învinși. Trebuie să ne gândim mai întâi să ne apărăm mai bine și să nu luăm goluri.

Sunt fericit pentru mine și pentru Munteanu, dar nu vreau să vorbesc despre asta, deoarece rezultatul nu este bun. Mulțumim suporterilor care au venit și ne-au susținut. A fost o atmosferă plăcută și e frumos să joci pe un asemenea stadion”, a spus Postolachi.