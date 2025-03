Louis Munteanu, replică pentru Mircea Lucescu după ce nu a fost convocat: ”Dacă nu sunt apreciat nu am ce să fac”

Selecționerul Mircea Lucescu nu l-a chemat pe Louis Munteanu la , iar atacantul nu și-a putut ascunde dezamăgirea.

Louis Munteanu, ”înțepături” pentru Mircea Lucescu

La scurt timp după încheierea meciului , din prima etapă a play-off-ului din SuperLiga, Louis Munteanu a avut o reacție destul de virulentă în momentul în care a fost întrebat de echipa națională.

”Am intrat foarte bine în meci, cu mentalitatea corectă, am reușit să marcăm la primele ocazii și ne-am făcut meciul mai ușor. Mă înțeleg foarte bine cu Simao, mă bucur că mi-a pasat și sper s-o facă din nou pentru că e un jucător foarte bun și a făcut un meci senzațional astăzi.

Jucăm foarte bine acasă, s-a văzut și în seara asta. Fanii au fost în număr mare, le mulțumim și sperăm să vină din nou, pentru că putem să facem lucruri mărețe împreună. Victoria e pentru el (n.r. – pentru Dan Petrescu), îl așteptăm lângă noi.

Sunt supărat, este clar. Dar ce să fac? Dacă nu sunt apreciat, n-am ce să fac. Trebuie să muncesc în continuare și, dacă voi juca la fel, ce mai poate să facă domnul selecționer? Doar să mă cheme”, a declarat Louis Munteanu, la .

Fică e cu gândul la titlu

Mijlocașul Alin Fică, unul dintre marcatorii lui CFR Cluj în meciul cu Dinamo, a ținut să-i dedice victoria antrenorului Dan Petrescu, cel care nu a fost prezent la stadion după .

”Sunt foarte mulțumit pentru că am arătat maturitate în joc, mă bucur că echipa a reacționat bine și că am câștigat. Ne-am pregătit am fost motivați și-i dedicăm această victorie lui Mister, care trece printr-un moment foarte greu, și tuturor fanilor CFR-ului.

Am avut o perioadă de accidentare, am muncit, mi-am așteptat din nou șansa și am demonstrat ce pot și sper că toată lumea e mulțumită de mine. Suntem un grup unit și avem jucători cu calitate individuală. Luăm meci cu meci, vrem să câștigăm fiecare meci și la final să ne bucurăm pentru titlu, de ce nu?”, a spus Fică.