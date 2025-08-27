Louis Munteanu s-a întors! Unde și-a făcut apariția atacantul lui CFR Cluj, cu o zi înaintea duelului cu Hacken. Exclusiv

Sport

Alex Bodnariu, Cristi Coste
27.08.2025 | 15:07
Louis Munteanu s-a întors! Unde și-a făcut apariția atacantul de la CFR Cluj, cu o zi înaintea duelului cu Hacken

CFR Cluj va juca joi cu Häcken, în returul din play-off-ul Conference League. Ardelenii au pierdut prima manșă cu un neverosimil 2-7 și speră să facă o figură mai bună în Gruia. FANATIK a aflat că Louis Munteanu, atacantul care nu a jucat la Galați în Superligă, s-a întors la echipă și a efectuat miercuri dimineață un antrenament.

Louis Munteanu a revenit în Gruia! Ce se întâmplă cu atacantul de la CFR Cluj

Situația explozivă de la CFR Cluj pare să se mai domolească. Louis Munteanu, jucătorul pe care Neluțu Varga visează să scoată milioane de euro, a plecat de la echipă după meciul cu Häcken. El a fost nemulțumit de faptul că nu a prins un transfer în afara țării.

FANATIK a anunțat, în exclusivitate, că Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de seniori a României, a vorbit personal cu Louis Munteanu și i-a transmis că, dacă vrea să fie convocat pentru dubla cu Canada și Cipru, are nevoie de el la capacitate maximă.

Se pare că Louis Munteanu s-a conformat. FANATIK  a aflat că atacantul a ajuns miercuri dimineață la Cluj și a efectuat deja un prim antrenament. Rămâne însă de văzut dacă Andrea Mandorlini, noul antrenor al ardelenilor, se va baza pe el în returul cu Häcken.

Neluțu Varga: „Eu i-am dat voie, personal, să-și ia câteva zile libere”

Neluțu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a lămurit situația atacantului. Omul de afaceri a dat de înțeles că a purtat o discuție cu fotbalistul înainte ca acesta să plece de la echipă.

„Eu i-am dat voie, personal, să-și ia câteva zile libere, să se liniștească. Era căzut la pământ. Săracul, a marcat și două goluri și i le-au anulat. Mi-a spus că are nevoie de două zile de pauză. I-am dat voie și n-am mai anunțat pe nimeni de la club. Eram supărat și eu.

Mi-a spus: «Dar, nu mi-ați dat dumneavoastră voie?». Eu am rămas șocat, pentru că nu știam ce se vorbește în România. Louis se va întoarce la antrenamente. Nu există nicio problemă cu el”, a precizat Ioan Varga.

Louis Munteanu, vârf de lance în echipa lui Mircea Lucescu?

Decizia lui Louis de a reveni în Gruia la scurt timp după discuțiile purtate cu Mircea Lucescu dă clar de înțeles faptul că selecționerul naționalei are mare nevoie de el pentru meciurile cu Canada și Cipru. E foarte probabil ca atacantul să primească convocarea în următoarele zile.

Astfel, Mircea Lucescu ar putea miza pe un atac format din Louis Munteanu, Denis Drăguș și Daniel Bîrligea. Încă nu e clar pe cine va miza selecționerul naționalei în centrul ofensivei. S-au vândut deja 10.000 de bilete pentru duelul cu Canada, de pe 5 septembrie, iar lotul se reunește pe 31 august la Mogoșoaia.

  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt.com
  • 20 de apariții și 6 goluri sunt cifrele lui Louis Munteanu la naționala României U21
