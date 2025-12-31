Louis Munteanu, salariu de superstar în SUA! Toate detaliile mutării. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Neluţu Varga a dat lovitura. Louis Munteanu a fost transferat în Statele Unite ale Americii la DC United. , devenind unul dintre cel mai bine plătiţi fotbalişti români.

Louis Munteanu, salariu de 1 milion de euro în MLS! Contract pe 3 ani plus opţiune pe încă unul

FANATIK a aflat toate detaliile contractului lui Louis Munteanu cu americanii. Atacantul semnează pe trei ani, cu opţiune de prelungire pe încă unul şi va avea un salariu stagional de 1 milion de euro, care va creşte gradual cu 10%, pe fiecare an de contract. Pe data de 5 ianuarie jucătorul va merge să facă vizita medicală.

Transferul lui Louis Munteanu la DC United a fost anunţat de . Neluţu Varga a dat o declaraţie pentru FANATIK şi jucătorul trebuie doar să treacă vizita medicală pentru a semna cu noua echipă:

„Louis Munteanu va pleca pe 5 ianuarie să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția. După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Vă repet, totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a spus Varga pentru FANATIK.

Anamaria Prodan, revenire spectaculoasă! A intermediat transferul lui Louis Munteanu la DC United

Transferul lui Louis Munteanu la DC United a fost intermediat de Anamaria Prodan. Cu această mutare, impresara se întoarce în forţă şi dă cea mai importantă lovitură în mercato-ul din SuperLiga.

Anamaria Prodan a oferit şi o reacţie pentru FANATIK după această mutare, spunând că Louis Munteanu merită acest transfer şi e sigură de faptul că atacantul va scrie istorie în Statele Unite:

„Cum am spus, Louis este cel ma bun jucător pe care astăzi România îl are. Merită acest transfer. Este încununarea muncii lui. A seriozității și a devotamentului faţă de fotbal, un caracter aparte. Un jucător sclipitor, un fotbalist care va face istorie“, a spus Anamaria Prodan.

Louis Munteanu, cumpărat cu 2,7 milioane de euro de CFR Cluj

Louis Munteanu a fost transferat în vara anului 2024 de la Fiorentina pentru 2,7 milioane de euro. În această vară a fost o adevărată telenovelă cu transferul internaţionalului român, care a rămas la CFR Cluj deşi jucătorul a avut mai multe oferte tentante din Europa de Vest.

Fotbalistul român ar putea fi un jucător important pentru Mircea Lucescu în barajul cu Turcia. Iar dacă „tricolorii” vor reuşi calificarea la Cupa Mondială din 2026, Louis Munteanu îşi va petrece şi vara în Statele Unite, acolo unde România ar fi repartizată într-o grupă cu SUA, Australia şi Paraguay.