Sport

Louis Munteanu, salariu de superstar în SUA! Toate detaliile mutării. Exclusiv

Louis Munteanu se va transfera de la CFR Cluj la DC United, cu care va semna un contract pe 3 ani, cu opțiune de prelungire pe încă unul. Este lovitura anului pentru clubul din Gruia, dar şi pentru fotbalist, care va avea un salariu de superstar în SUA.
Marian Popovici
31.12.2025 | 15:07
Louis Munteanu salariu de superstar in SUA Toate detaliile mutarii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Louis Munteanu şi sigla lui DC United. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Neluţu Varga a dat lovitura. Louis Munteanu a fost transferat în Statele Unite ale Americii la DC United. Atacantul va avea un salariu uriaş în MLS, devenind unul dintre cel mai bine plătiţi fotbalişti români.

Louis Munteanu, salariu de 1 milion de euro în MLS! Contract pe 3 ani plus opţiune pe încă unul

FANATIK a aflat toate detaliile contractului lui Louis Munteanu cu americanii. Atacantul semnează pe trei ani, cu opţiune de prelungire pe încă unul şi va avea un salariu stagional de 1 milion de euro, care va creşte gradual cu 10%, pe fiecare an de contract. Pe data de 5 ianuarie jucătorul va merge să facă vizita medicală.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Louis Munteanu la DC United a fost anunţat de Prosport. Neluţu Varga a dat o declaraţie pentru FANATIK prin care anunţă că negocierile au luat sfârşit şi jucătorul trebuie doar să treacă vizita medicală pentru a semna cu noua echipă:

„Louis Munteanu va pleca pe 5 ianuarie să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția. După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Vă repet, totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a spus Varga pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50...
Digi24.ro
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei

Anamaria Prodan, revenire spectaculoasă! A intermediat transferul lui Louis Munteanu la DC United

Transferul lui Louis Munteanu la DC United a fost intermediat de Anamaria Prodan. Cu această mutare, impresara se întoarce în forţă şi dă cea mai importantă lovitură în mercato-ul din SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet!...
Digisport.ro
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani

Anamaria Prodan a oferit şi o reacţie pentru FANATIK după această mutare, spunând că Louis Munteanu merită acest transfer şi e sigură de faptul că atacantul va scrie istorie în Statele Unite:

„Cum am spus, Louis este cel ma bun jucător pe care astăzi România îl are. Merită acest transfer. Este încununarea muncii lui. A seriozității și a devotamentului faţă de fotbal, un caracter aparte. Un jucător sclipitor, un fotbalist care va face istorie“, a spus Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT
Anamaria Prodan, la sediul DC United
Anamaria Prodan, la sediul DC United. Sursa: Instagram Anamaria Prodan

Louis Munteanu, cumpărat cu 2,7 milioane de euro de CFR Cluj

Louis Munteanu a fost transferat în vara anului 2024 de la Fiorentina pentru 2,7 milioane de euro. În această vară a fost o adevărată telenovelă cu transferul internaţionalului român, care a rămas la CFR Cluj deşi jucătorul a avut mai multe oferte tentante din Europa de Vest.

Fotbalistul român ar putea fi un jucător important pentru Mircea Lucescu în barajul cu Turcia. Iar dacă „tricolorii” vor reuşi calificarea la Cupa Mondială din 2026, Louis Munteanu îşi va petrece şi vara în Statele Unite, acolo unde România ar fi repartizată într-o grupă cu SUA, Australia şi Paraguay.

  • 23 de ani are Louis Munteanu
  • 1.000.000 de euro pe sezon va încasa Munteanu la DC United
Malcolm Edjouma, marcat de experiența la FCSB: „Plec cu capul sus”
Fanatik
Malcolm Edjouma, marcat de experiența la FCSB: „Plec cu capul sus”
Roberto Carlos, operat de urgență în ultima zi din an! Intervenția a suferit...
Fanatik
Roberto Carlos, operat de urgență în ultima zi din an! Intervenția a suferit complicații
„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Marea greșeală comisă de miliardarii...
Fanatik
„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Marea greșeală comisă de miliardarii care au condus Dinamo: „Au vrut să fie toți ca Gigi Becali”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bombă! Fostul ministru a numit cluburile care ar putea dispărea
iamsport.ro
Bombă! Fostul ministru a numit cluburile care ar putea dispărea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!