Louis Munteanu sau Andrei Ivan? Cristi Balaj a ales ratarea campionatului după primele 6 etape

CFR Cluj a înregistrat un nou rezultat nefast în Superligă, 3-3 pe teren propriu cu FC Botoșani. Președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a comentat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ratarea incredibilă din finalul meciului, fază în care a fost implicat golgheterul Louis Munteanu.
CFR Cluj a dominat clar meciul cu FC Botoșani, dar nu a reușit să se impună. Vicecampioana a înscris de trei ori, însă oaspeții au reușit să egaleze de fiecare dată, „ajutați” și de prestația mult sub așteptări a portarului Alessandro Micai.
„Ne-am uitat la clasament și înainte de meciul cu Botoșani. Formula aliniată în teren a demonstrat că meciul s-a tratat cu seriozitate. Dacă te uiți la meci, cu excepția greșelilor unor jucători, echipa a jucat bine. Raport 12-1 la cornere, 30 de șuturi, 15 pe spațiul porții, iar din celelalte 15, vreo 7 care au trecut milimetric pe lângă poartă”, a declarat Cristi Balaj în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
În minutul 86 al întâlnirii, Louis Munteanu a scăpat spre poartă alături de doi coechipieri, însă a preferat o pasă în dauna unui șut, iar execuția croatului Antonio Bosec a fost blocată de portarul Anestis. Robert Niță a afirmat că atacantul trebuia să tragă la poartă în acea situație. „Faza lui Louis Munteanu e monumentală, eu nu înțeleg de ce nu își asumă responsabilitatea într-o fază atât de simplă.
Vrei să fii tu altruist… dă, mă, gol, că îți mai crește cota cu 200.000. Din zece atacanți, nouă dau la poartă din acea poziție”, a declarat fostul atacant al Rapidului, iar Cristi Balaj a sărit în apărarea jucătorului de la CFR: „Până să vorbim de Louis Munteanu, dacă e să nominalizăm jucători, ar trebui să vorbim de alții.
Rămân câteva locuri libere, după aceea ajungem și la Louis. A fost o ratare foarte mare. A fost altruist. Într-un joc în care ai dat trei goluri, nu ai câștigat, iar cel mai bun jucător al etapei să fie Anestis, portarul celor de la Botoșani, asta spune multe”.
Președintele „feroviarilor” e de părere că ratarea lui Andrei Ivan din partida UTA – Universitatea Craiova 3-3 a fost mai mare decât cea a lui Louis Munteanu. „Eu zic că da. Louis Munteanu avea soluții, pe când Ivan nu a avut altă soluție decât să finalizeze.
Vinovat este fundașul care a ajuns până acolo (n.r. râde). Și Bosec, n-ai ce să îi spui. Ca fundaș lateral, în minutul 90, să ajungi în poziția respectivă, înseamnă dăruire. Jucătorii chiar s-au dăruit”, a transmis oficialul clujenilor la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.