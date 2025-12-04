Louis Munteanu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj după 2-2 cu Metaloglobus: „Nu știu dacă voi mai fi aici!”. Atac la conducerea clubului

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a făcut un pas greșit în Cupa României Betano. Ardelenii au prestat un joc slab la Clinceni și s-au mulțumit cu doar un punct din partida cu nou-promovata Metaloglobus. La finalul meciului, Louis Munteanu a făcut un anunț neașteptat. Atacantul a dat de înțeles că este pe picior de plecare.

CFR Cluj, doar o remiză cu Metaloglobus

Metaloglobus a deschis scorul în prima repriză din penalty, iar ardelenii au reușit să egaleze până la finalul primei părți, după o fază fixă. În partea a doua nu s-a mai înscris.

CFR Cluj are 4 puncte după primele două etape din Cupa României Betano și mai are un joc de disputat cu Rapid în ultima rundă. Ardelenii sunt favoriți la calificarea în sferturile de finală, însă pentru ca acest lucru să se întâmple nu trebuie să piardă duelul cu giuleștenii, care au doar 3 puncte.

Louis Munteanu, atac la conducerea CFR! Atacantul vrea să plece din Gruia!

La finalul meciului de la Clinceni, Louis Munteanu i-a luat prin surprindere pe reporteri. a anunțat că ar putea pleca din Gruia în perioada de transferuri. Vârful lui Daniel Pancu a avut un atac virulent la adresa conducerii, care nu l-a lăsat să plece în vară.

„Asta este valoarea, nu avem ce să facem. Mergem înainte, vedem după ce trece vacanța. Nu am văzut ultimul gol, nu pot da nicio explicație. Eram în vestiar. Nu avem ce să facem, mai sunt câteva meciuri. După, din iarnă, cine mai rămâne aici să o ia de la capăt. Cu astfel de rezultate trebuie să fie schimbări, să se facă, cine va fi aici… Eu nu știu dacă voi mai fi. Așa a fost și în vară (n.r. zvonuri despre transferuri), dar tot aici am rămas.

Normal că am fost afectat, s-a văzut și în evoluțiile mele. Mi s-a spus că plec, tot aici am rămas, nu m-au lăsat în cantonament, după mi-au zis să joc în Europa. S-a gestionat prost. Eu știu că în vară am avut oferte foarte bune și au fost refuzate, pentru că s-au vrut sume foarte mari”, a declarat Louis Munteanu la flash-interviu, pentru