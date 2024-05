Louis Munteanu este la mare căutare în această perioadă. , Farul și Rapid. Mai mult decât atât, pe care ar urma să-l păstreze în lot. Înaintea derby-ului cu CFR Cluj, Louis Munteanu și-a anunțat plecarea de la Farul.

Louis Munteanu și-a decis viitorul înainte de CFR Cluj – Farul: „Este ultimul meci”

Louis Munteanu a înregistrat cifre excelente în actuala stagiune la Farul, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere 5 pase decisive în toate competițiile. Atacantul care va împlini 22 de ani pe 16 iunie face parte de pe .

Înainte de CFR Cluj – Farul, sâmbătă, 18 mai, ora 21:00, Louis Munteanu și-a anunțat plecarea de la Farul. Internaționalul român mai are contract un an cu Fiorentina. „Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă foarte bună. Vrem să scoatem un rezultat bun și să terminam pe locul 4 in play-off.

Voi reveni la Farul în vizită poate. Este ultimul meci, a fost un sezon bun pentru mine și vreau să îi mulțumesc lui Mister și tuturor care mi-au fost alături. Mai am un an contract cu ei (n.r. cu cei de la Fiorentina) si după voi vedea ce fac.

Mai am un meci aici, vreau sa ma concentrez pe ce am de făcut meciul acesta, după voi analiza și sper să iau o decizie bună”, a declarat Louis Munteanu, la conferința de presă.

Gigi Becali, dezvăluiri la Fanatik SuperLiga despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „Aș merge până la 1,2 milioane de euro”

Gigi Becali vrea să-l transfere pe Louis Munteanu pentru a ataca grupele UEFA Champions League cu FCSB. Patronul roș-albaștrilor este dispus să ofere trupei Viola până la 1,2 milioane de euro pentru transferul atacantului român.

De cealaltă parte, finalista UEFA Conference League nu este dispusă să-l cedeze pe Louis Munteanu sub 1,5 milioane de euro. „Eu vreau să fac echipă, Domnul să vrea. Eu vreau, dar am crescut de la 700 de mii la 1 milion la Louis Munteanu și au zis că să vadă, că nu cred că îl dau cu un milion, că vor un milion și jumătate. Eu atât nu dau. Un milion, un milion două sute aș merge.

Achiziție definitivă, normal, dar aici e vorba că și jucătorul are salariul mare. Sunt niște lucruri de pus în balanță. Nu poți să îi dai așa. Ei (n.r. – Fiorentina) au făcut și ei ofertă (n.r. – de prelungire). Dar jucătorul vrea să joace. Dar trebuie să îi dai oferta pe care o fac ei și e cam mare oferta. Se ajunge la vreo 30.000 de euro pe lună.

La al 3-lea, al 4-lea an ajungi pe la 40.000 de euro și e mult. Dacă ei scad și la salariu să ajungă la un 20.000 de euro pe lună, aș da. Și să crească în 5 ani. El a zis că o să comunice 1 milion, dar au cerut 1,5. Mai negociem. Până la 1,2 aș da”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.