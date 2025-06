Louis Munteanu și-a luat revanșa după penalty-ul ratat cu Italia! Eurogol al „faraonului” contra Spaniei U21. Video

România U21 are nevoie de un rezultat mare . Tricolorii pregătiți de Daniel Pancu au început ca din tun jocul și au deschis scorul după doar patru minute, prin Louis Munteanu.

Louis Munteanu, șut imparabil în Spania U21 – România U21!

Louis Munteanu a avut un start ratat de Campionat European în Slovacia. Vârful celor de la CFR Cluj și .

Atacantul evaluat la cinci milioane de euro a venit cu un răspuns excelent la meciul cu Spania și a deschis scorul după doar patru minute cu un șut fabulos.

Acesta s-a bucurat alături de coechipierii săi în fața sectorului ocupat de o parte dintre suporterii români care au făcut deplasarea la Bratislava pentru a-și susține favoriții.

Ce spunea Louis Munteanu după meciul pierdut cu Italia

„Puteam să facem mai mult. Am început puțin timizi, dar după am început să jucăm fotbal. Păcat de acel penalty. Dacă marcam era altul scorul și puteam să și câștigăm. Se putea mai mult, în multe momente am arătat bine. Toată lumea m-a încurajat, se mai întâmplă.

Chiar îmi pare rău pentru băieți, dar nu avem ce să facem, sperăm să câștigăm următorul meci. E greu când nu ai antrenorul lângă tine, păcat. Îl așteptăm la ultimul meci. Mă simt bine, în special în prima repriză.

S-a văzut că am stat aproape 6 zile fără antrenamente. Trebuie să fim mult mai curajoși, am arătat că avem valoare, nu avem nimic de pierdut, chiar am arătat bine în multe momente”, a declarat Louis Munteanu la flash-interviu.

