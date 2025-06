Louis Munteanu și-a turnat cenușă în cap după ce a ratat de la 11 metri în Italia U21 – România U21 1-0: „Păcat de acel penalty”

Echipa națională de fotbal a României sub 21 de ani a început cu un eșec Europeanul de tineret din Slovacia. Tricolorii lui Daniel Pancu , asta deși Louis Munteanu a ratat o lovitură de la 11 metri.

Louis Munteanu a ratat un penalty în Italia – România

România a început cu stângul Campionatul European din Slovacia. Italia a reușit să se impună la limită în disputa de la Trnava, grație . Starul celor de la AS Roma l-a învins pe Răzvan Sava cu un șut puternic.

ADVERTISEMENT

Tricolorii au avut șansa egalării în finalul primei reprize, dar . Atacantul celor de la CFR Cluj , iar portarul a parat execuția acestuia.

La finalul partidei, golgheterul SuperLigii României a transmis că se simte afectat de penalty-ul ratat, dar a declarat în același timp că jocul echipei a fost unul bun în multe momente, iar rezultatul putea fi altul.

ADVERTISEMENT

„Puteam să facem mai mult. Am început puțin timizi, dar după am început să jucăm fotbal. Păcat de acel penalty. Dacă marcam era altul scorul și puteam să și câștigăm. Se putea mai mult, în multe momente am arătat bine. Toată lumea m-a încurajat, se mai întâmplă. Chiar îmi pare rău pentru băieți, dar nu avem ce să facem, sperăm să câștigăm următorul meci.

E greu când nu ai antrenorul lângă tine, păcat. Îl așteptăm la ultimul meci. Mă simt bine, în special în prima repriză. S-a văzut că am stat aproape 6 zile fără antrenamente. Trebuie să fim mult mai curajoși, am arătat că avem valoare, nu avem nimic de pierdut, chiar am arătat bine în multe momente”, a declarat Louis Munteanu la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a ratat trei penalty-uri în sezonul încheiat din SuperLiga

Cel mai bun marcator al sezonului recent încheiat din SuperLiga nu este la primul penalty ratat. El a irosit alte trei lovituri de la 11 metri în SuperLiga, dar a transformat alte patru penalty-uri.

ADVERTISEMENT

Evaluat de Transfermarkt la cinci milioane de euro, Munteanu a jucat în total 18 meciuri pentru selecționata sub 21 de ani a României, reușind să marcheze nu mai puțin de cinci goluri.