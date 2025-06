Louis Munteanu și povara istoriei. Topul celor mai dureroase penalty-uri ratate de tricolori

, scor 1-0, disputat miercuri, 11 iunie, la Trnava în primul meci de la EURO 2025, pare să confirme o regulă nescrisă care apasă psihologic asupra generațiilor tricolore în momentele-cheie.

De-a lungul anilor, naționala României a fost afectată de penalty-uri ratate în situații de maximă tensiune, care au influențat parcursul echipei în turnee majore.

De la Gheorghe Constantin, în sferturile olimpice din 1964, la Gheorghe Hagi, în meciul decisiv pentru EURO 1992, și până la Daniel Timofte, Dan Petrescu, Miodrag Belodedici la CM 1990 și 1994, ori Adrian Mutu la EURO 2008, toate aceste ratări au însemnat eliminări sau calificări ratate.

Pentru reprezentativa condusă de Daniel Pancu, nu s-a încheiat, iar , își poate repara greșeala în meciurile cu Spania (14 iunie, ora 19:00) și Slovacia (17 iunie, ora 22:00).

Atacantul lui CFR Cluj are un procentaj modest de reușită la loviturile de pedeapsă: a transformat doar 60% din cele 10 penalty-uri executate în carieră, ratând patru dintre ele.

În sezonul 2024-2025, Louis Munteanu a transformat doar patru din cele șapte lovituri de la 11 metri executate, ceea ce reprezintă un procentaj de 57%.

Ratarea lui Louis Munteanu, despre care , nu este o excepție, ci o continuare a unui adevărat blestem al loviturilor de la 11 metri care bântuie de zeci de ani fotbalul românesc, în momente decisive.

Am executat slab. Se ştie, un penalty se ratează, nu se apără. M-am făcut că trag în stânga şi am tras încet, în colţul opus. Portarul maghiar a scos cu vârful degetelor. Înainte de a executa a venit la mine Creiniceanu şi mi-a cerut să bată el. I-am spus: ’Măi băiete, eu bat loviturile de peste 10 ani!’. Nu puteam să-l las. Daca rata, toată lumea ar fi zis că am fost laş, că mi-a fost frică să trag” – Gheorghe Constantin, interviu „Adevărul”