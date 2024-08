Louis Munteanu, sincer după ce nu a înscris în CFR Cluj – FC Botoșani 3-0: “Înainte mă supăram”

Formația antrenată de Dan Petrescu a reușit un rezultat foarte bun înaintea returului cu Pafos, din play-off-ul UEFA Conference League, Botoșani fiind dominată la toate capitolele de echipa ardeleană. Louis Munteanu a jucat din primul minut pentru CFR, dar nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Louis Munteanu, concentrat după un meci în care nu a marcat. Avertisment înaintea returului cu Pafos

CFR Cluj a ajuns la cinci meciuri consecutive fără gol primit în toate competițiile, iar echipa antrenată de Dan Petrescu este în formă maximă înainte de returul cu Pafos, meci ce poate califica ardelenii în grupele UEFA Conference League.

CFR-ul în poarta formației antrenate de Liviu Ciobotariu. Cu toate acestea, Louis Munteanu nu a înscris, golurile fiind marcate de Nkololo, și Robert Filip.

La flash-interviu, vârful adus de la Fiorentina a transmis că a mai traversat astfel de perioade în momentul când evolua pentru Farul Constanța și că experiența îl ajută să depășească din punct de vedere mental astfel de momente. CV

„Am avut parte de meciuri din acestea și anul trecut (n. r. când rata mult și nu înscria), mă bucur că am trecut atunci prin aceste lucruri. Atunci mă supăram când ratam așa mult, acum am experiență mai multă și nu am de ce să fiu supărat. Chiar mă bucur pentru victoria echipei și pentru jocul tuturor, pentru că am făcut un meci bun.

Măcar am dat o pasă de gol. Importantă a fost victoria, iar nu am luat gol, deci jucăm bine și sperăm să continuăm așa. Noi trebuie să ne facem treaba unde bagă mister, să demonstrăm și noi că putem fi acolo în Europa, să intrăm. Chiar și la meciul cu Slobozia și acum am jucat foarte bine.

Este un meci greu cu Pafos, chiar au jucători de calitate în atac, ne-a arătat și mister, joacă acasă cu fanii și cu siguranță o să pună presiune. Trebuie să rezistăm la presiunea lor, să gestionăm bine momentele jocului. Cred că a văzut toată lumea cât de fericit sunt aici, cât de bine joc, iar în seara asta m-am simțit foarte bine și sper să continui tot așa.”, a transmis acesta, potrivit Digi Sport.

Damjan Djokovic, revenire cu stil în primul 11 al lui Dan Petrescu

După rateurile de la FCSB și Rapid București, Damjan Djokovic a revenit la CFR Cluj, iar duminică a fost în premieră titular în echipa lui Dan Petrescu. Croatul nu a dezamăgit și a marcat spectaculos din lovitură liberă.

La finalul partidei, mijlocașul de 34 de ani s-a declarat încântat că a revenit acasă și că a reușit să marcheze la primul meci ca titular.

„Mă bucur că am revenit acasă, să spunem. Mă bucur că am marcat golul. Acum avem meciul anului și trebuie să intrăm concentrați și să câștigăm. A fost un start de joc cu 11 jucători care nu prea au jucat împreună, dar avem un stil de joc. E important că am luat trei puncte, cred că e și antrenorul fericit.

Mă bucur că am venit aici, cred că pe terenul ăsta m-am bucurat cel mai mult de fotbal. Mi-a fost și frică să dau în minge, că după o pauză lungă era să mă și accidentez.” , a declarat mijlocașul, conform Digi Sport.