Louis Munteanu, super prestații contra FCSB! Număr record de goluri marcate în poarta campioanei

, într-un moment în care CFR Cluj era condusă pe teren propriu și se afla și în inferioritate numerică. Atacantul în vârstă de 22 de ani e de departe cel mai prolific marcator cu FCSB.

Louis Munteanu înscrie pe bandă rulantă în poarta FCSB-ului

Louis Munteanu a înscris nu mai puțin de 6 goluri împotriva FCSB-ului. Atacantul lui CFR Cluj a reușit să marcheze în fiecare din cele 4 meciuri directe din acest sezon, iar în două dintre ele a reușit câte o „dublă”.

Din aceste confruntări, CFR Cluj a pierdut un singur meci în fața campioanei și în care atacantul a reușit să înscrie. Prin urmare, din cele 23 de goluri marcate în acest sezon, 6 au fost reușite în poarta FCSB-ului, un procentaj destul de mare.

Dintre acestea, unul a fost marcat dintr-o lovitură de la unsprezece metri. În rest, toate celelalte 5 reușite au venit din acțiunile. Nu mai puțin de 4 au fost reușite cu piciorul drept, în timp ce două execuții au fost cu stângul.

Louis Munteanu, dorit cu insistență de Gigi Becali la FCSB

Louis Munteanu are o cotă de piață de 3,5 milioane de euro, însă Neluțu Varga vrea să obțină de 5 ori mai mult! Gigi Becali și-a exprimat interesul pentru atacantul lui CFR Cluj în mai multe rânduri: „Louis Munteanu e de mare clasă. E clasă mondială. Nu fac comparaţie cu jucătorii mei, dar e clasă mondială.

Când vrea trei milioane (n.r.- Ioan Varga), pun banii pe masă. Nu-i dau mai mult. Dacă mă calific în Liga Campionilor, îi dau patru”, .

În toate competițiile, Louis Munteanu a reușit nu mai puțin de 25 de goluri și 3 pase decisive și a evoluat în 41 de meciuri. Atacantul mai are contract în Gruia până în vara lui 2028. La naționala României, jucătorul lui CFR Cluj are un singur meci. La loturile de tinere are 16 goluri în 55 de meciuri.

Atacantul i-a dat lovitura de grație FCSB-ului și când era la Farul

Louis Munteanu a contribuit decisiv la titlul cucerit de Farul chiar în dauna FCSB-ului. Atacantul a marcat golul victoriei în finalul partidei câștigate cu 3-2 la Ovidiu, meci decisiv în lupta pentru câștigarea campionatului. În acel sezon, Munteanu a mai reușit și două pase de gol în victoria cu 3-1 împotriva FCSB-ului, iar în sezonul 2023-2024 încă o pasă de gol cu FCSB.

Neluțu Varga a făcut o afacere riscantă. L-a dat pe Daniel Bîrligea la FCSB și l-a luat pe Louis Munteanu

, iar campioana nu l-a putut folosi în niciunul dintre cele 4 meciuri împotriva lui CFR Cluj. Dacă atacantul ar fi jucat, Gigi Becali ar fi trebuit să îi mai plătească patronului ardelenilor nu mai puțin de 400.000 de euro.

Transferul lui Louis Munteanu de la Fiorentina la CFR Cluj a fost însă cel mai scump realizat în SuperLiga. Cu banii plătiți Fiorentinei, impresarului Petro Chiodi și salariul jucătorului, suma totală a ajuns la nu mai puțin de 5.450.000 de euro, .