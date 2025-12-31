Louis Munteanu, transfer de la CFR Cluj pe o sumă amețitoare! Anunțul americanilor

ADVERTISEMENT

Povestea transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj pare aproape de final. Presa din Statele Unite a scris despre interesul celor de la D.C. United și anunță că oficialii clubului din Washington sunt pregătiți să facă cea mai scumpă achiziție din istoria echipei.

Pleacă Louis Munteanu de la CFR Cluj? Atacantul e dorit în MLS

În ultimele luni, șefii de la CFR Cluj au vorbit tot mai des despre plecarea lui Louis Munteanu. Neluțu Varga a recunoscut că a avut oferte bune pentru golgheterul sezonului trecut din Superliga, însă nu le-a acceptat, întrucât și-a dorit peste 10 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că suma de 10 milioane de euro ar fi una corectă pentru Louis Munteanu, întrucât CFR Cluj nu se află într-o situație financiară deloc excelentă, iar acești bani ar veni ca o gură de aer.

. Presa din Statele Unite a confirmat interesul echipei din Washington D.C., iar clubul este pregătit să bifeze cel mai costisitor transfer din istorie.

ADVERTISEMENT

Presa din State a făcut anunțul! Louis Munteanu, tot mai aproape de D.C. United!

Potrivit jurnalistului american de la The Athletic, Tom Bogert, D.C. United a lansat o ofertă de 7 milioane de euro, la care se vor adăuga diferite bonusuri de performanță pentru Louis Munteanu. Astfel, în Gruia ar putea ajunge bani serioși, cu care ar urma să fie achitate o parte dintre datorii.

ADVERTISEMENT

„D.C. United pregătește un transfer de răsunet și este gata să stabilească un record al clubului pentru aducerea atacantului român Louis Munteanu, legitimat la CFR Cluj.

Conform informațiilor apărute, americanii sunt dispuși să achite aproximativ 7 milioane de dolari, la care s-ar adăuga bonusuri de performanță. În total, suma ar putea ajunge în jurul a 10 milioane de dolari, ceea ce ar transforma mutarea în cea mai scumpă din istoria lui D.C. United”, au notat cei de la MLS Talks.

ADVERTISEMENT