Louis Munteanu, transfer în Ligue 1?! Fabrizio Romano, anunţ de ultimă oră

Telenovela transferului lui Louis Munteanu în străinătate s-ar putea încheia în curând. Rennes, echipă interesată de serviciile atacantului lui CFR Cluj, s-a înțeles pentru transferul golgheterului Arnaud Kalimuendo, iar Louis Munteanu este pregătit să-i ia locul! Fabrizio Romano a făcut anunțul.

Louis Munteanu, cale liberă spre Rennes! Francezii și-au vândut golgheterul

Transferul lui Louis Munteanu a întârziat, după ce toată lumea credea că golgheterul SuperLigii din sezonul trecut este ca și plecat din Ardeal. însă nu a putut acționa până nu a fost sigură că Arnaud Kalimuendo va fi vândut.

Francezul de 23 de ani a înscris de 17 ori în sezonul trecut din campionatul Franței și a terminat pe locul 3 în clasamentul golgheterilor. Fabrizio Romano a anunțat că Rennes s-a înțeles cu Nottingham Forest pentru transferul atacantului, iar suma se ridică la 31.5 de milioane de euro.

După vizita medicală, Arnaud Kalimuendo va fi prezentat oficial la formația britanică, iar Rennes ar putea să înainteze o ofertă oficială pentru Louis Munteanu, care a jucat destul de puține minute pentru ardeleni în noul sezon.

🚨🌳 Nottingham Forest agree deal to sign Arnaud Kalimuendo from Rennes, here we go! Understand deal is now sealed between clubs for €31.5m transfer fee. Medical next. New striker for Nuno, coming soon. 🇫🇷 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Giovanni Becali crede că Neluțu Varga ar trebui să-și coboare așteptările în privința lui Louis Munteanu

Neluțu Varga a declarat că își dorește ca transferul lui Louis Munteanu să fie un record pentru SuperLiga României, însă Giovanni Becali, celebrul impresar, și să-l dea pentru prețul corect, altfel va rata posibilitatea de a lua chiar și 7-8 milioane în schimbul său:

„Neluțu e cel mai bun prieten al meu, dar are câteva de-aste… Să-mi spui când Louis Munteanu o să mai dea vreodată în activitatea lui, că mai are 12-14 ani de jucat, 20 de goluri în vreo ligă. În campionatul nostru dai și nu a mai dat nimeni de mult timp 20 de goluri.

Trece timpul și l-au ținut iar acasă cu Braga. L-au ținut ca pe un bibelou. Tu ai meci decisiv cu Braga și îl ții acasă. Nu înțeleg. Dacă zicea că are una de 7 și a refuzat-o, era ok. Dar am 18 și aștept… Dacă tot a dat 20 de goluri, zic că un 6-7 milioane era o sumă civilizată pentru un jucător care joacă în România, un campionat mai slab. De ce crezi tu că cei mari se gândesc că e slab campionatul nostru?”, a fost opinia expusă de Ioan Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.