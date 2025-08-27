Sport

Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe loc"

Gigi Becali vrea să profite de situația lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Câți bani oferă pentru tânărul atacant: „Pe loc”
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 16:13
Gigi Becali și Louis Munteanu. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Gigi Becali a fost întrebat dacă ar fi interesat să îl transfere pe Louis Munteanu de la CFR Cluj și a explicat că este dispus să ofere suma de patru milioane de euro în schimbul golgheterului sezonului trecut de Superliga. Ar fi deci vorba despre cea mai spectaculoasă mutare făcută vreodată între două cluburi de Superliga din acest punct de vedere.

Gigi Becali, anunțul momentului despre transferul lui Louis Munteanu: „Dacă-l dă cu 4 milioane, îl iau pe loc”

Pe de altă parte însă, patronul de la FCSB a făcut și mențiunea că este conștient de faptul că este foarte greu această afacere să se realizeze în aceste condiții.

(n.r. Despre o posibilă ofertă pentru Louis Munteanu) Nu cred că-l dau ei. Azi-noapte, niciodată n-am visat. Am visat că a venit Giovanni Becali la mine, dar care nici nu e impresarul lui. ‘Băi, Gigi, am vorbit cu Varga. Îl vrei pe Munteanu? Bă, vrea 4 milioane, dar dacă încerci să scazi vreun euro nu-l mai vezi’.

Nu cred că-l dă cu 4 milioane. Dacă-l dă cu 4 milioane de euro, îl iau pe loc. Pe cuvântul meu, nu e nicio minciună. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Și acum m-am sculat dimineață, am crezut că e adevărat.

Îi dau pe loc toți banii pentru Louis Munteanu, pe loc. N-am dat atâția bani pentru că n-a existat un jucător ca Munteanu. Pe Bîrligea dădeam, dar nu au știut să ceară. Nu fac ofertă oficială că nu-l dă. Eu îl voiam pe Bîrligea, nici prin cap nu îmi trecea că-l dă Neluțu. Vorbeam cu Horia, în glumă, dacă-l dă pe Bîrligea.

Mă gândeam că dacă cere 7 milioane de euro pe Otele, eu în gândul meu, aș da vreo 4 milioane. Hai să zic 1 milion jumate, ajung la 3, eu în derâdere am zis, că știam că nu-l dă. Așa și cu Varga, să dea 8 milioane de euro, dau 4 milioane, dar poate mai ridic (n.r. râde)”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

Louis Munteanu a revenit la antrenamentele lui CFR Cluj

După cum a informat FANATIK în exclusivitate încă din cursul zilei de marți, atacantul a decis să încheie conflictul cu echipa din Gruia, după intervenția avută de selecționerul Mircea Lucescu în acest sens.

Astfel, internaționalul român s-a prezentat miercuri dimineață la antrenamentul ardelenilor, de asemenea informație furnizată în exclusivitaate de FANATIK. 

