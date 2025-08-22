Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Louis Munteanu, transfer la Olympiakos?! Ce s-a întâmplat la Hacken – CFR Cluj 7-2: “Au venit scouterii la meci!”

Cristi Balaj a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, faptul că la meciul Hacken - CFR Cluj, scor 7-2, au fost scouteri veniți special pentru a-l urmări pe Louis Munteanu.
Iulian Stoica
22.08.2025 | 13:55
Louis Munteanu transfer la Olympiakos Ce sa intamplat la Hacken CFR Cluj 72 Au venit scouterii la meci
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt ultimele informații despre transferul lui Louis Munteanu. Sursă foto: Colaj Fanatik

Partida dintre Hacken și CFR Cluj a fost una de „coșmar” pentru ardeleni, suedezii câștigând cu scorul de 7-2. În ciuda acestui rezultat, Louis Munteanu a fost extrem de activ și periculos, iar FANATIK a aflat că au fost scouteri speciali trimiși pentru a-l analiza pe atacant. Ce a spus Cristi Balaj despre acest subiect.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, transfer la Olympiakos?! Ce s-a întâmplat la Hacken – CFR Cluj 7-2

Din informațiile obținute de FANATIK, mai mulți scouteri au fost prezenți la Hacken – CFR Cluj pentru a-l monitoriza pe Louis Munteanu. Site-ul nostru a aflat că unul dintre cluburi a fost Olympiacos Pireu, campioana en-titre din Grecia.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a confirmat faptul că mai mulți „vânători de talente” au fost prezenți la Hacken – CFR Cluj. Întrebat despre Olympiacos, președintele ardelenilor nu a confirmat, dar a ținut să precizeze că site-ul nostru este, ca de obicei, foarte bine informat.

ADVERTISEMENT

Moderatorul Horia Ivanovici a abordat subiectul: „A devenit importantă vânzarea lui Louis Munteanu, asta în contextul în care calificarea este doar de domeniul miracolului. Vânzarea lui Louis Munteanu, în contextul eșecului cu Hacken și pierderii a 6-7 milioane din Conference League, devine și mai importantă”.

Cristi Balaj a confirmat prezența scouterilor la meci și a transmis că Louis Munteanu a fost peste media echipei: „Este importantă, da. Am înțeles că au fost mai mulți scouteri la meci. Louis Munteanu nu a jucat rău”.

ADVERTISEMENT
„Invazia găinilor” într-un oraș turistic din Spania. Sunt sute de păsări, iar autoritățile...
Digi24.ro
„Invazia găinilor” într-un oraș turistic din Spania. Sunt sute de păsări, iar autoritățile nu știu cum să scape de ele

„Există în continuare interes pentru Louis Munteanu”

Jurnalistul Horia Ivanovici a revenit asupra scouterilor și a transmis că cei trimiși erau de la Rennes și Olympiacos: „Noi avem informații la FANATIK că au fost scouteri de la 3-4 echipe și știm concret că au fost de la Rennes și de la Olympiacos Pireu”.

ADVERTISEMENT
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digisport.ro
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”

Cristi Balaj nu a dezvăluit numele echipelor, însă a transmis că site-ul nostru e bine informat: „Nu comentez. (n.r. – Suntem destul de bine informați?) Nu comentez, atunci când apare în presă, riști să nu-ți iasă, și atunci nu vreau să mai comentez. Oricum, de obicei sunteți bine informați.

Orice subiect trebuie discutat, motivul pentru care am evitat și evit să vorbesc de nume sau cluburi posibile, viitoare echipe a lui Louis Munteanu este pentru că atunci nu se mai întâmplă. Din experiență, s-a demonstrat că atunci când se află în presă, oamenii sunt deranjați și acesta este motivul pentru care nu folosesc nume sau cifre.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Șansele rămân intacte să plece?) Da, există interes pentru Louis Munteanu. Știam că vin scouterii și mă bucur că Louis Munteanu a jucat bine. A jucat bine, a dat două goluri, dar au fost anulate, a avut ocazii”, a declarat Cristi Balaj.

Cristi Balaj, ultimele detalii despre transferul lui Louis Munteanu

Gigi Becali, sigur de calificare după Aberdeen – FCSB 2-2: “E diferenţă de...
Fanatik
Gigi Becali, sigur de calificare după Aberdeen – FCSB 2-2: “E diferenţă de valoare!” Laude la adresa lui Bîrligea: “Cu el nu ne poate bate nimeni!”
Cristi Balaj, umilit după Hacken – CFR Cluj 7-2: „Cea mai urâtă seară...
Fanatik
Cristi Balaj, umilit după Hacken – CFR Cluj 7-2: „Cea mai urâtă seară din fotbal! Jenă, ruşine, frustrare”. Ce spune de demisia lui Dan Petrescu
Marius Şumudică, reacţie savuroasă după Hacken – CFR Cluj 7-2: “Ziceai că e...
Fanatik
Marius Şumudică, reacţie savuroasă după Hacken – CFR Cluj 7-2: “Ziceai că e handbal!” A pus tunurile pe un jucător: “Săracul băiat, nu ştiu de unde a venit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
INCREDIBIL! Adevărul despre dezvăluirile Serenei Williams. Ce contract a semnat înainte să apară...
iamsport.ro
INCREDIBIL! Adevărul despre dezvăluirile Serenei Williams. Ce contract a semnat înainte să apară la TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!