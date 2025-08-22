Louis Munteanu, transfer la Olympiakos?! Ce s-a întâmplat la Hacken – CFR Cluj 7-2: “Au venit scouterii la meci!”

Partida dintre Hacken și CFR Cluj a fost una de „coșmar” pentru ardeleni, suedezii câștigând cu scorul de 7-2. În ciuda acestui rezultat, Louis Munteanu a fost extrem de activ și periculos, iar FANATIK a aflat că au fost scouteri speciali trimiși pentru a-l analiza pe atacant. Ce a spus Cristi Balaj despre acest subiect.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, transfer la Olympiakos?! Ce s-a întâmplat la Hacken – CFR Cluj 7-2

Din informațiile obținute de FANATIK, . Site-ul nostru a aflat că unul dintre cluburi a fost Olympiacos Pireu, campioana en-titre din Grecia.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Întrebat despre Olympiacos, președintele ardelenilor nu a confirmat, dar a ținut să precizeze că site-ul nostru este, ca de obicei, foarte bine informat.

ADVERTISEMENT

Moderatorul Horia Ivanovici a abordat subiectul: „A devenit importantă vânzarea lui Louis Munteanu, asta în contextul în care calificarea este doar de domeniul miracolului. Vânzarea lui Louis Munteanu, în contextul eșecului cu Hacken și pierderii a 6-7 milioane din Conference League, devine și mai importantă”.

Cristi Balaj a confirmat prezența scouterilor la meci și a transmis că Louis Munteanu a fost peste media echipei: „Este importantă, da. Am înțeles că au fost mai mulți scouteri la meci. Louis Munteanu nu a jucat rău”.

ADVERTISEMENT

„Există în continuare interes pentru Louis Munteanu”

Jurnalistul Horia Ivanovici a revenit asupra scouterilor și a transmis că cei trimiși erau de la Rennes și Olympiacos: „Noi avem informații la FANATIK că au fost scouteri de la 3-4 echipe și știm concret că au fost de la Rennes și de la Olympiacos Pireu”.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj nu a dezvăluit numele echipelor, însă a transmis că site-ul nostru e bine informat: „Nu comentez. (n.r. – Suntem destul de bine informați?) Nu comentez, atunci când apare în presă, riști să nu-ți iasă, și atunci nu vreau să mai comentez. Oricum, de obicei sunteți bine informați.

Orice subiect trebuie discutat, motivul pentru care am evitat și evit să vorbesc de nume sau cluburi posibile, viitoare echipe a lui Louis Munteanu este pentru că atunci nu se mai întâmplă. Din experiență, s-a demonstrat că atunci când se află în presă, oamenii sunt deranjați și acesta este motivul pentru care nu folosesc nume sau cifre.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Șansele rămân intacte să plece?) Da, există interes pentru Louis Munteanu. Știam că vin scouterii și mă bucur că Louis Munteanu a jucat bine. A jucat bine, a dat două goluri, dar au fost anulate, a avut ocazii”, a declarat Cristi Balaj.