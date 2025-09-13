Louis Munteanu, transferat gratis la CFR Cluj: “Fiorentina l-a lăsat liber!”. Câţi bani ia Neluţu Varga dacă îl vinde pe atacant. Exclusiv

Neluțu Varga nu a acceptat nicio ofertă pentru golgheterul Superligii, care va continua și în acest sezon în Gruia. Giovanni Becali a vorbit despre înțelegerea pe care omul de afaceri a făcut-o cu oficialii de la Fiorentina.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Louis Munteanu la CFR Cluj. Neluțu Varga nu a plătit niciun euro Fiorentinei!

Conform impresarului, Neluțu Varga a ținut atât de mult la prețul pentru Louis Munteanu, Restul banilor se împart între agentul jucătorului și directorul sportiv de la Fiorentina.

Practic, echipa din Serie A i-a dat drumul lui Louis Munteanu la CFR Cluj fără a cere vreun ban. La prima vedere, Neluțu Varga pare că a dat lovitura, doar că, în momentul în care îl va vinde pe atacant, nu se va alege cu toți banii. Giovanni Becali a explicat în detaliu culisele acestui transfer:

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali: „Neluțu e vreun fraier? El vine din stradă, de la șmecherie”

„Dacă îl dădeau și pe Louis pe 7-8 milioane și să ia și niște procente, era altceva. Pe Munteanu, Fiorentina l-a lăsat complet liber. Americanul de acolo l-a lăsat liber. Suma care se va încasă pe transferul lui Munteanu va merge jumătate la directorul sportiv de la Fiorentina și un impresar. Ei doi o să ia 50% din suma de transfer, iar Neluțu Varga cealaltă jumătate.

De asta vorbea Neluțu Varga. Îți spun din surse aproape oficiale: Fiorentina l-a lăsat liber. Dacă voia, îl împrumuta cu opțiune de cumpărare definitivă la o echipă de divizia B. Un atacant să dea 23 de goluri în Serie B? Luau 15 milioane pe el.

ADVERTISEMENT

Așa am auzit eu. Americanul de la Fiorentina l-a lăsat. Sunt sute de mii de impresari care duc puști din România în Italia și câți dintre ei reușesc? O să-ți dau eu o sursă și te convingi. Neluțu nu a dat nimic pe el. Doar contractul l-a plătit. L-a luat liber de contract. Fiorentina l-a lăsat liber la CFR. Nu a reușit acolo. A spus americanul că la ei nu intră. Au scăpat de el. Niciun ban nu a dat Neluțu.

ADVERTISEMENT

Mai există și sursa a doua care spune că Fiorentina vrea două milioane, dar eu știu că l-a lăsat gratis la CFR. Doar salariul jucătorului l-a plătit. Neluțu e vreun fraier? El vine din stradă, de la șmecherie. M-aș bucura enorm să reușească. M-aș bucura pentru amprenta pe care a lăsat-o în România”, a explicat impresarul în emisiunea Don Giovanni.