Louis Munteanu, prima ”dublă” în MLS! Cum a marcat atacantul golurile în New York City – DC United. Update

Adus în iarnă ca o mare vedete de DC United, Louis Munteanu a avut nevoie de un timp pentru a se acomoda la viața și la fotbalul din Statele Unite. Însă, odată intrat în formă, atacantul a început să marcheze goluri pe bandă rulantă în MLS.

Louis Munteanu s-a dezlănțuit în partida New York City – DC United. După ce a deschis scorul în prima repriză, atacantul român a punctat încă o dată în partea secundă.

În minutul 75, oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Munteanu a transformat impecabil și a majorat avantajul echipei sale la 2-0.

Louis Munteanu buries it from the spot for his second of the match! 💥 up 2-0. 📺 Apple TV: — Major League Soccer (@MLS)

Încă un gol reușit de Louis Munteanu în MLS

În acest weekend, DC United s-a deplasat pe terenul lui New York City, într-unul dintre cele mai așteptate derby-uri ale Conferinței de Est din MLS. Iar Louis Munteanu a fost titular, după ce .

Internaționalul român i-a răsplătit încrederea antrenorului elvețian Rene Weiler, reușind să deschidă scorul la mijlocul primei reprize, după o fază încâlcită în careul celor de la New York City.

Era minutul 29 când oaspeții au beneficiat de o aruncare de la margine, iar mingea a fost aruncată la bătaie în careu. Mai mulți jucători ai gazdelor s-au încurcat reciproc, iar mingea a sărit la Munteanu care a împins-o în poartă și a deschis scorul.

Louis Munteanu pounces on the loose ball to give the lead. 💪 📺 Apple TV: — Major League Soccer (@MLS)

Louis Munteanu, impresionat de nivelul fotbalului din MLS

Atacantul plecat de la CFR Cluj în această iarnă nu a ascuns faptul că a avut îndoieli în ceea ce privește calitatea fotbalului din MLS, însă a rămas .

”Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune.

Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere”, a declarat Louis Munteanu, la 4 luni după transferul la DC United.