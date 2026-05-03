Louis Munteanu, prima ”dublă” în MLS! Cum a marcat atacantul golurile în New York City – DC United. Update

Louis Munteanu (23 de ani) începe să se simtă din ce în ce mai bine la DC United. Fostul atacant de la CFR Cluj a reușit încă două goluri după transferul în MLS.
Traian Terzian
03.05.2026 | 23:55
Gol marcat de Louis Munteanu (23 de ani) în MLS. Sursă foto: colaj Fanatik
Adus în iarnă ca o mare vedete de DC United, Louis Munteanu a avut nevoie de un timp pentru a se acomoda la viața și la fotbalul din Statele Unite. Însă, odată intrat în formă, atacantul a început să marcheze goluri pe bandă rulantă în MLS.

UPDATE: Louis Munteanu, prima ”dublă” după transferul la DC United

Louis Munteanu s-a dezlănțuit în partida New York City – DC United. După ce a deschis scorul în prima repriză, atacantul român a punctat încă o dată în partea secundă.

În minutul 75, oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Munteanu a transformat impecabil și a majorat avantajul echipei sale la 2-0.

Încă un gol reușit de Louis Munteanu în MLS

În acest weekend, DC United s-a deplasat pe terenul lui New York City, într-unul dintre cele mai așteptate derby-uri ale Conferinței de Est din MLS. Iar Louis Munteanu a fost titular, după ce săptămâna trecută a reușit primul său gol la noua formație.

Internaționalul român i-a răsplătit încrederea antrenorului elvețian Rene Weiler, reușind să deschidă scorul la mijlocul primei reprize, după o fază încâlcită în careul celor de la New York City.

Era minutul 29 când oaspeții au beneficiat de o aruncare de la margine, iar mingea a fost aruncată la bătaie în careu. Mai mulți jucători ai gazdelor s-au încurcat reciproc, iar mingea a sărit la Munteanu care a împins-o în poartă și a deschis scorul.

Louis Munteanu, impresionat de nivelul fotbalului din MLS

Atacantul plecat de la CFR Cluj în această iarnă nu a ascuns faptul că a avut îndoieli în ceea ce privește calitatea fotbalului din MLS, însă a rămas plăcut surprins de faptul că echipele sunt la un nivel destul de ridicat.

”Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune.

Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere”, a declarat Louis Munteanu, la 4 luni după transferul la DC United.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
