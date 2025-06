Louis Munteanu vrea la Barcelona! „Eu zic că mă potrivesc acolo. Acum, vom vedea unde mă duce viața”

A fost golgheterul Superligii și se vorbește intens despre un posibil transfer pe bani mulți. Neluțu Varga vrea să dea lovitura cu tânărul atacant, iar fotbalistul a rostit numele clubului pentru care ar vrea să joace.

Louis Munteanu, golgheterul sezonului în Superliga

Ardelenii au fost inspirați când l-au cumpărat definitiv pe Louis de la Fiorentina. Munteanu și-a pus amprenta pe jocul CFR-ului încă din primele etape și, aproape în fiecare meci jucat, a contribuit decisiv.

Scouterii cluburilor din campionatele de top din Europa îl monitorizează cu atenție pe atacant.

Louis Munteanu: „Campionatul Spaniei îmi place cel mai mult. Eu zic că mă potrivesc acolo”

Louis Munteanu a recunoscut că este un mare fan al celor de la Barcelona și și-ar dori ca, într-o bună zi, să evolueze pentru formația de pe Camp Nou. El îl are ca idol pe vârful formației blaugrana, Robert Lewandowski.

„Mă bucur că am avut realizări în acest an. Am fost fericit, eu și familia mea, că am reușit să am un sezon bun. Sper ca sezonul care vine să fie mult mai bun decât acesta.

Campionatul Spaniei îmi place cel mai mult. Eu zic că mă potrivesc acolo. Acum, vom vedea unde mă duce viața. Lewandowski îmi place foarte mult și sunt fan Barcelona.

Nu am fost pe Camp Nou, dar sper ca, într-o bună zi, să mă duc acolo și, poate, voi și juca. Cine știe?!”, a declarat Louis Munteanu, conform

Site-urile de specialitate îl evaluează pe Louis Munteanu la 3,5 milioane de euro. El este un produs al Academiei Gheorghe Hagi. A jucat sezoane bune pentru Farul Constanța. Marinarii l-au vândut la Fiorentina, însă atacantul nu a reușit să se impună.