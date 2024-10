Louis Munteanu, bucuros după victoria cu Poli Iași 2-1: „Ne-am luat revanșa!”. Promisiunea făcută fanilor

Atacantul lui Dan Petrescu a marcat un gol și s-a simțit descătușat pentru reușită. Acesta le-a făcut o promisiune fanilor, cărora le-a transmis că echipa va arăta mult mai bine de la meci la meci.

Louis Munteanu, bucuros după victoria cu Poli Iași

Louis Munteanu, atacantul , simțindu-se descătușat: „N-am de ce să-mi dau o notă acum, trebuie să o țin așa, să muncesc cum am muncit până acum și voi avea evoluții mai bune decât până acum.

Mereu e loc de mai bine, chiar mă simt bine, mă simt fericit la Cluj. E important să marchez, dar importante sunt victoriile. Când ești la un club atât de mare cum e CFR, trebuie să câștigi meciurile”.

„Toți am greșit la acel meci, e important că acum am câștigat și că ne-am luat revanșa. Eu vreau să fiu mai bun de la an la an, vreau să producă echipa, iar eu să fiu acolo și să marchez mereu”, a .

Louis Munteanu, primul gol după escapada care a fost dezvăluită de FANATIK

FANATIK , iar atacantul pare că și-a învățat lecția, el fiind marcatorul golului decisiv în victoria CFR-ului din meciul cu Poli Iași.

Conducerea CFR-ului a sărit în apărarea lui Louis Munteanu, FANATIK SUPERLIGA despre evenimentul neplăcut în care a fost implicat atacantul: „Nu este singurul jucător, sunt mulți jucători și de la alte cluburi care, în zilele libere, au dreptul să petreacă. Înainte de toate sunt oameni.

Din punctul meu de vedere, Louis Munteanu are o credibilitate pentru noi mai mare decât un om care filmează și vrea să prezinte niște imagini șoc și nemaivăzute.

S-a comportat exemplar, este sănătos, nu este accidentat. La analizele din sânge nu avem ce să-i reproșăm. Asta e povara unui jucător valoros. El s-a prezentat la antrenament cu mult timp înaintea celorlalți.

În momentul în care reprezinți ceva pentru fotbalul românesc, automat ești monitorizat diferit față de situația unui anonim”, a mai spus Cristi Balaj.