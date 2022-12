Louis van Gaal a renăscut ca Pasărea Phoenix! Diagnosticat cu cancer în aprilie, aproape de o semifinală de Campionat Mondial în decembrie

Legendarul antrenor a dezvăluit cu doar câteva luni înainte de Campionatul Mondial , însă acum se află în fața unei performanțe incredibile, la 71 de ani: intrarea în careul de ași ai fotbalului mondial.

Louis van Gaal a renăscut din propria cenușă! Povestea selecționerului care a învins cancerul și e aproape de o nouă semifinală Mondială cu Olanda

Lous van Gaal e atât de aproape să o ducă din nou pe Olanda într-o semifinală de Campionat Mondial, după ce a reușit același lucru și în urmă cu 8 ani, la turneul final disputat în Brazilia.

Vestea a venit ca un trăznet pentru olandezi, iar Louis van Gaal a povestit în cadrul unei emisiuni momentele grele prin care trecea: „În fiecare perioadă în care am fost antrenor al echipei naționale a trebuit să plec noaptea să merg la spital fără ca jucătorii să afle până acum. În tot acest timp mă gândeam că sunt sănătos. Dar nu sunt.

Cred că nu le spui oamenilor cu care lucrezi asta pe nepusă masă pentru că le-ar putea influența alegerile, hotărârea lor. Așa că m-am gândit că nu ar trebui să știe. Nu mori de cancer de prostată, cel puțin nu în nouăzeci la sută din cazuri. De obicei, alte boli te omoară”.

Louis van Gaal, mărturii din infern: „Am fost iradiat de 25 de ori”

Van Gaal chiar a lansat un film „Louis” al cărui subiect a fost chiar lupta sa împotriva cancerului de prostată, iar selecționerul Țărilor de Jos a avut parte de un tratament preferențial când a fost internat în spital: „Dar am avut o formă destul de agresivă, am fost iradiat de 25 de ori. Atunci ai o grămadă de alegeri de făcut pentru a trece prin viață. Am avut tratament preferenţial în spital.

Am fost lăsat să intru pe uşa din spate când am fost la o întâlnire şi am fost imediat băgat într-o altă cameră. Am fost tratat minunat. Desigur, le veţi spune prietenilor şi rudelor dumneavoastră despre asta. Faptul că nimic nu a ieșit în public spune ceva despre mediul meu. E grozav”, dezvăluia selecționerul „Portocalei Mecanice” la acel moment.

Fostul antrenor al lui Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen sau Manchester United : „Am încheiat tratamentul și pot spune în sfârșit că îmi este bine”, surprindea tehnicianul la postul NOS.

Legendarul antrenor olandez a primit mii de mesaje de încurajare din partea fanilor și a fost extrem de emoționat: „Am făcut 25 de tratamente cu radiații. Apoi a trebuit să aștept cinci sau șase luni pentru a vedea dacă și-au făcut treaba. Și au funcţionat. Aceste şedinţe de chimioterapie au fost făcute înainte de a semna contractul cu KNVB (Federaţia de Fotbal din Olanda).

Nu m-am gândit niciodată că va avea un asemenea impact în lume. Mi se pare incredibil. Mă emoţionez, am lacrimi în ochi, dar îmi dă şi energie că atâtor oameni le pasă de mine”.

Cum ajungea van Gaal la tratament fără înștiințarea echipei. A ținut totul secret

Louis van Gaal a fost urmărit de năpastă de-a lungul vieții. De altfel, prima lui soție, Fernanda Obbes, a murit de cancer la ficat și pancreas în 1994. Un an mai târziu, antrenorul cucerea prima Ligă a Campionilor cu Ajax Amsterdam: „Am trecut prin multe cu bolile, inclusiv cu propria mea soție. Așa că asta face parte din viață”.

Louis van Gaal din nou în fața Argentinei la o Cupă Mondială, de această dată în faza sferturilor

Louis van Gaal își poate lua revanșa în fața naționalei Argentinei, după ce „pumele” au eliminat dramatic Olanda la loviturile de departajare, în semifinalele Campionatului Mondial din 2014.

Tot cu Lionel Messi în teren, Argentina câștiga cu 4-2 la penalty-uri, după în primele 120 de minute scorul a fost egal, 0-0.

Olanda a reușit să se califice dintr-o grupă cu Senegal, Ecuador și Qatar și nu a pierdut niciun meci la acest turneu final (7 puncte). În optimi, olandezii au trecut de SUA, cu scorul de 3-1.