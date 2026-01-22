Lovitură cruntă înainte de FCSB – Fenerbahce! A luat cartonaș galben și va fi suspendat pe Arena Națională

ADVERTISEMENT

Fenerbahce a pierdut meciul din runda a 7-a a Europa League, cu Aston Villa, 0-1, acasă, după golul marcat de Jadon Sancho, însă aceasta nu a fost singura veste proastă pentru formația pregătită de Domenico Tedesco.

Milan Skriniar nu va juca împotriva celor de la FCSB

Formația din Turcia nu-l va putea , de la București, pe unul dintre pilonii de bază din defensivă, Milan Skriniar. Fundașul central a văzut cartonașul galben în partida cu Aston Villa și urmează să fie suspendat pentru confruntarea ce va fi pe Arena Națională.

Au mai fost alți 3 jucători de la Fenerbahce care au văzut cartonașul galben, Nene Dorgeles, Mert Muldur și Jayden Oosterwolde, însă niciunul nu era pasibil de suspendare și cel mai probabil o să fie folosiți la meciul cu FCSB. Skriniar este însă jucătorul din lotul turcilor, alături de Marco Asensio, care are cel mai bun CV, fiind fost căpitan la Inter, după care a trecut și pe la PSG, de unde a ajuns în Super Lig.

Fenerbahce rămâne cu 11 puncte și are șanse mici la o clasare între primele 8

Înfrângerea din partida cu Aston Villa pe care Fenerbahce a suferit-o este o veste bună pentru FCSB. Turcii și-au pierdut în mare parte șansele de a ajunge între primele 8, iar o cădere sub locul 24 pare aproape imposibilă, astfel că Domenico Tedesco ar putea să trateze meciul cu o lejeritate mai mare.

Pentru FCSB o victorie în meciul cu Fenerbahce ar crește semnificativ șansele de calificare, fără a lua în calcul un rezultat pozitiv în duelul cu Dinamo Zagreb. Elevii lui Elias Charalambous ar putea să ajungă pentru a doua oară consecutiv în primăvara europeană, asta după ce la un moment dat acest obiectiv părea departe de a fi unul realizabil.

Cum ar putea arăta Fenerbahce la duelul contra celor de la FCSB

Chiar dacă nu o să-l aibă pe Skriniar, cei rămân cu destule variante importante, mai ales dacă vorbim de zona ofensivă. Ederson, fostul goalkeeper de la Manchester City, ar putea să fie titular, Muldur, internaționalul turc, ar acoperi banda dreaptă a apărării, iar Soyuncu cu Oosterwolde ar face cuplu de fundași centrali și în stânga ar putea să apară, din nou, Nelson Semedo.

La mijlocul terenului e de așteptat să fie Edson Alvarez cu Fred, iar Marco Asensio puțin mai avansat, în timp ce trioul ofensiv să fie Nene, Duran și Akturkoglu.

Fenerbahce vs FCSB: Ederson – Muldur, Soyuncu, Oosterwolde, Semedo – Fred, Alvarez, Asensio – Nene, Duran, Akturkoglu.