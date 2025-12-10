Sport
Lovitură cruntă înainte de FCSB – Feyenoord! Căpitanul ratează tot restul anului

Veste cum nu se poate mai proastă înaintea partidei dintre FCSB și Feyenoord, din etapa a 6-a din UEFA Europa League. Căpitanul s-a accidentat și nu va mai juca în 2025
Cristian Măciucă
10.12.2025 | 19:00
Lovitura crunta inainte de FCSB Feyenoord Capitanul rateaza tot restul anului
ULTIMA ORĂ
Lovitură cruntă înainte de FCSB - Feyenoord! Căpitanul ratează tot restul anului.
FCSB a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Feyenoord din Europa League. Echipa lui Robin van Persie are infirmeria plină, în frunte cu Sem Steijn (24 de ani). Căpitanul batavilor nu va mai juca fotbal în 2025.

Căpitanul lui Feyenoord, OUT pentru meciul cu FCSB. Nu va mai juca în 2025

FCSB caută primele puncte în Europa League după ce a suferit patru înfrângeri consecutive. Campioana en-titre vrea să dea lovitura în meciul cu Feyenoord, programat pe Arena Națională, joi, 11 decembrie, de la ora 22:00.

Roș-albaștrii ar putea profita de absențele din lotul condus de Robin van Persie (42 de ani). Înaintea confruntării de la București, presa batavă a scris despre absențele din lotul lui Feyenoord. Cea mai importantă e cea a căpitanului Sem Steijn, care nu va mai juca în acest an.

„Ruptura de ischiogambieri pe care a suferit-o Sem Setijn în meciul cu Zwolle e mai serioasă decât părea. Fotbalistul din Den Haag va lipsi o perioadă mai îndelungată de pe gazon și nu va mai juca fotbal în acest an. Pentru fotbalistul transferat vara trecută de la Twente pierderea este una foarte mare”, a transmis presa din Țările de Jos.

Sem Steijn a ajuns la Feyenoord în iulie 2025, când viitoarea adversară a FCSB-ului a plătit 10.000.000 de euro pentru a îl cumpăra de la Twente. În 20 de meciuri sub comanda lui van Persie, mijlocașul ofensiv a marcat 6 goluri și a dat 3 pase decisive.

Ce absențe mai are Feyenoord pentru meciul cu FCSB

Căpitanul Sem Steijn nu este singura pierdere a lui Robin van Persie pentru meciul cu FCSB. Antrenorul în vârstă de 42 de ani nu îi va avea la dispoziție nici pe In-beom Hwang și Jakub Moder, care sunt accidentați de mai mult timp. Așadar, van Persie a rămas în doar trei mijlocași veritabili pentru meciul de la București: Quinten Timber, Luciano Valente și Oussama Targhalline.

Ultimul va pleca săptămâna viitoare la naționala Marocului, care va participa la Cupa Africii pe Națiuni, la fel ca roș-albaștrii Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan și David Kiki. La București nu a făcut deplasarea nici Tsuyoshi Watanabe. Japonezul e nerefăcut după ce a ieșit și el accidentat din meciul cu Zwolle.

  • 235,53 este cota de piață a lui Feyenoord conform transfermarkt.com
