Lovitură cruntă pe final de an pentru U Cluj! Jucătorul a ajuns pe masa de operație: „Fractură”. Exclusiv

U Cluj parcurge o serie foarte bună în SuperLiga, sub comanda lui Cristiano Bergodi „șepcile roșii” ajungând pe locul 7, la egalitate de puncte cu Oțelul. Totuși, echipa a primit și o veste nefastă, un jucător urmând să fie pus pe masa de operații. Despre cine este vorba.

Care este situația lui Dan Nistor la U Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Radu Constantea a dezvăluit că Dan Nistor, , va fi, cel mai probabil, în lot pentru meciul cu Farul Constanța. Mijlocașul a fost scos din lot în ultimele patru partide,

„(n.r. – Mai joacă Nistor anul acesta?) Sper să își revină. Cred că va face parte din lotul echipei pentru meciul cu Farul Constanța. El nu a fost în lotul meciului cu Petrolul. Sperăm cu Farul să fie, urmărim cum va arăta fizic în această săptămână și în ce măsură vom apela sau nu la el. El și-a revenit, a fost un ghinion la antrenamente, a primit o lovitură în aceeași zonă unde avea probleme.

(n.r. – Ce a adus în plus Cristiano Bergodi?) Sunt contexte diferite. Am avut acel început de sezon foarte prost, așteptările erau diferite și din partea spectatorilor, și a lui Neluțu. Atmosfera nu mai era foarte bună și, ca să spun așa, am avut o experiență necesară. A fost un restart pentru toată lumea. Am reușit să câștigăm câteva meciuri și am avut încredere în ultimele 7 meciuri, am legat victorii. Cred că asta a fost problema și cu Neluțu, am avut câteva meciuri bune dar nu am reușit să legăm câteva victorii, să ofere liniște echipei”, a transmis Radu Constantea.

Ce strategie de transferuri are U Cluj în această iarnă

Întrebat despre strategia de transferuri, Radu Constantea a mărturisit că are încredere totală în , și Cristiano Bergodi. Acționarul de la U Cluj a expus faptul că nu se doresc multe schimbări la nivelul lotului.

„Îl avem pe Răzvan Zamfir, care lucrează împreună cu Cristiano la strategia de transferuri. Vom vedea ce se va aduce, nu ne dorim schimbări majore, mai sunt anumite posturi pe care le putem întări. Am avut și anumite accidentări în ultima perioadă și vom analiza după meciul cu Farul. Avem un departament profesionist și am încredere că vor face o analiză și vom lua deciziile cele mai bune.

Pentru noi a fost un obiectiv să aducem oameni cât mai buni pe fiecare departament. Până la urmă, departamentul sportiv este cel mai important în orice club de fotbal. Acolo sunt deciziile majore, se discută cum se cheltuie banii. Răzvan Zamfir are o experiență foarte mare în zona asta și e un plus mare pentru noi”, a mai spus Radu Constantea.

Radu Constantea vrea transferuri ofensive

Radu Constantea e de părere că ofensiva clujenilor trebuie îmbunătățită prin aducerea unor jucători de profil diferit față de are acum la dispoziție Cristiano Bergodi.

„Încă nu am intrat în discuții cu Cristiano despre jucători, s-a concentrat pe meciurile pe care le-am avut și pe care le avem. Îi mulțumim, știa foarte bine lotul pe care îl are la dispoziție. Dacă vom reuși în iarnă să găsim 1-2 variante care să ne ofere plus valoare din perspectiva asta, cu siguranță vom acționa, dar nu a avut cerințe speciale.

Noi suntem stabili financiar în continuare și ne dorim să rămânem așa. Vrem să nu ne depășim bugetul și la ora actuală lucrurile arată ok. Poate putem aduce jucători pe zona ofensivă. Cred că avem 2-3 jucători cu caracteristici similare în zona ofensivă. În vară, când era Neluțu, zona extremelor nu am acoperit-o foarte bine. Atunci încă era Thiam acolo. A venit și Gheorghiță, însă nu e o extremă clasică. Până la urmă, e o părere strict personală”, a dezvăluit Radu Constantea.

FCSB și U Cluj în play-off? Ce crede Radu Constantea

Acționarul de la U Cluj a scos în relief că atât FCSB, cât și U Cluj pot ocupa loc de play-off la finalul celor 30 de etape. Radu Constantea consideră că FC Argeș nu poate fi sigură de clasarea în primele 6.

„(n.r. – Cum vedeți rezultatele din ultima etapă?) Sunt meciuri și meciuri, multe echipe joacă între ele. Sigur, a fost o surpriză victoria celor de la Oțelul, dar a fost deplin meritată. FCSB a câștigat și ea. Se comprimă acolo toate echipele.

Există varianta să fie FCSB și U Cluj în play-off. Sunt cele două locuri, distanța față de FC Argeș e de doar 4 puncte. Ne putem gândi că poate intra în joc și acel loc. Sunt multe variante, sunt foarte multe meciuri directe între cele 6-7 echipe. În ultima etapă jucăm la FCSB acasă, sperăm să nu depindem de acel meci. Dacă vom ajunge la acel meci, vom încerca să ne jucăm șansa până la capăt”, a transmis oficialul clujenilor.

Codrea riscă să nu prindă cantonamentul de iarnă. Fotbalistul a ajuns pe masa de operație

Dorin Codrea a ieșit accidentat în ultima etapă, cea cu Petrolul. Radu Constantea a dezvăluit că jucătorul se va opera în această după amiază și că nu se știe sigur dacă va face cantonamentul de iarnă cu echipa.

„(n.r. – Care e starea de sănătate a lui Codrea?) Din păcate, în cursul zilei de astăzi va avea o operație. A avut o fractură de piramidă nazală. Vom vedea după operația de astăzi cât va fi perioada de recuperare.

Nu știu dacă va rata cantonamentul de iarnă, e greu să spun asta. Depinde cum va decurge operația, noi sperăm să prindă perioada de cantonament. Azi sau mâine vom avea o discuție și cu departamentul medical, care va face o analiză mult mai amănunțită”, a spus Radu Constantea despre situația lui Dorin Codrea.

Ce contracte va mai prelungi U Cluj

În încheiere, Radu Constantea a transmis că U Cluj se mai află în discuții și cu alți jucători pentru prelungirea contractului, asta după ce înțelegerile cu Codrea, Simion, Macalou, Nistor și Chipciu au fost rezolvate.

„Am prelungit contractele și cu Simion, respectiv Codrea. Am prelungit și cu Macalou și mai avem discuții cu câțiva jucători, vedem. Sunt Codrea, Simion, Macalou, Nistor și Chipciu jucătorii a căror contracte au fost prelungite.

18 jucători din actuala structură au contract și pentru următorul sezon. Vrem să stabilizăm lotul, să fie liniște. Ne uităm atent și ce se întâmplă cu Legea Novak, încercăm să avem un număr de jucători importanți în cadrul lotului”, a conchis Radu Constantea.